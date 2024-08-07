https://ria.ru/20240807/wi-fi-1964543775.html

Эксперт рассказал о последствиях взлома Wi-Fi

Эксперт рассказал о последствиях взлома Wi-Fi - РИА Новости, 07.08.2024

Эксперт рассказал о последствиях взлома Wi-Fi

Взлом Wi-Fi позволит хакерам следить за действиями жертвы в интернете, собирать личные данные, устанавливать на роутер вредоносное программное обеспечение (ПО), РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:05

2024-08-07T04:05

2024-08-07T07:48

технологии

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взлом Wi-Fi позволит хакерам следить за действиями жертвы в интернете, собирать личные данные, устанавливать на роутер вредоносное программное обеспечение (ПО), а также атаковать умные устройства пользователя, сообщил РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов. "После взлома роутера злоумышленник может следить за действиями в интернете пользователей, подключенных к Wi-Fi, собирать личные данные, которые те вводят на веб-сайтах с незашифрованным соединением ... устанавливать на роутер вредоносное ПО для дальнейших атак и шпионажа, а также использовать устройство для DDoS-атак. Также через Wi-Fi сеть можно добраться до умных устройств", - сообщил Меджидов. Он рассказал, что существует несколько причин, позволяющих понять, что роутер взломан. Первой из них является замедление интернета. Это может свидетельствовать о том, что хакер или соседи используют Wi-Fi пользователя и качают через него большие объемы данных. Также о взломе устройства может свидетельствовать появление в сети неизвестного устройства: для проверки нужно войти в свой роутер и просмотреть список IP-адресов в сети, сравнив его с IP-адресами собственных устройств. По словам эксперта, о взломе роутера может свидетельствовать и появление большого количества рекламы в браузере, либо открытие сторонних сайтов при посещении обычных. Например, вместо сайта поисковика открывается сайт с казино. Для защиты сети в первую очередь нужно изменить учетные данные администратора роутера - имя пользователя и пароль, которые используются для доступа к его настройкам, поставив сложный пароль. Также защититься от хакеров поможет изменение сетевого имени роутера: устройства нередко используют собственную марку в сетевом имени, и хакеры могут использовать эту информацию, чтобы взломать сеть. Кроме того, эксперт рекомендует использовать инструменты мониторинга Wi-Fi, которые будут автоматически следить за беспроводной сетью. "Кроме того, необходимо постоянно следить за обновлениями прошивки роутера. Обновления исправляют известные ошибки и уязвимости, повышают надежность", - добавил Меджидов.

https://ria.ru/20240806/moshenniki-1964294754.html

https://ria.ru/20240806/smartfon-1964299662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия