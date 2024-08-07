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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы раздались в Харьковской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:40

2024-08-07T23:40

2024-08-07T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы раздались в Харьковской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. "Сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области", - пишет издание "Страна". Телеканал "Общественное", в свою очередь, сообщил, что взрыв был слышен в Харькове, "вероятно, за пределами города". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины