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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прозвучали в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:46
2024-08-07T00:46
2024-08-07T00:46
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Сумской области Украины с 11.10 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога