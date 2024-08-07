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В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек - РИА Новости, 07.08.2024
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Война в Сирии
 
21:46 07.08.2024
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В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек
В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек - РИА Новости, 07.08.2024
В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек
Взрыв у блокпоста в сирийском городе Аазаз на севере страны унес жизни девяти человек, ранены 14, сообщает турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:46
2024-08-07T21:46
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв у блокпоста в сирийском городе Аазаз на севере страны унес жизни девяти человек, ранены 14, сообщает турецкий телеканал NTV. "Заложенная в автомобиль бомба взорвалась у блокпоста в Аазазе, погибли девять человек, ранены 14", - сообщает канал. По его данным, после взрыва усилены меры безопасности в городе, контролируемом протурецкими боевиками. Раненые госпитализированы. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не брала ответственность за взрыв.
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в мире, сирия
Война в Сирии, В мире, Сирия
В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек

NTV: взрыв у блокпоста в сирийском Аазазе унес жизни 9 человек, еще 14 ранены

© Фото : SANAситуация в Сирии
ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : SANA
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв у блокпоста в сирийском городе Аазаз на севере страны унес жизни девяти человек, ранены 14, сообщает турецкий телеканал NTV.
«
"Заложенная в автомобиль бомба взорвалась у блокпоста в Аазазе, погибли девять человек, ранены 14", - сообщает канал.
По его данным, после взрыва усилены меры безопасности в городе, контролируемом протурецкими боевиками. Раненые госпитализированы. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не брала ответственность за взрыв.
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