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В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек

В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек - РИА Новости, 07.08.2024

В Сирии при взрыве у блокпоста погибли девять человек

Взрыв у блокпоста в сирийском городе Аазаз на севере страны унес жизни девяти человек, ранены 14, сообщает турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:46

2024-08-07T21:46

2024-08-07T21:46

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв у блокпоста в сирийском городе Аазаз на севере страны унес жизни девяти человек, ранены 14, сообщает турецкий телеканал NTV. "Заложенная в автомобиль бомба взорвалась у блокпоста в Аазазе, погибли девять человек, ранены 14", - сообщает канал. По его данным, после взрыва усилены меры безопасности в городе, контролируемом протурецкими боевиками. Раненые госпитализированы. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не брала ответственность за взрыв.

https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия