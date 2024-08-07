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Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома

Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома - РИА Новости, 07.08.2024

Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома

Несущие конструкции дома при взрыве в квартире в Лобне не повреждены, пострадал жилец квартиры, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:06

2024-08-07T13:06

2024-08-07T13:06

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Несущие конструкции дома при взрыве в квартире в Лобне не повреждены, пострадал жилец квартиры, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщали, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал. "По адресу: Лобня, Научный городок, 5 произошел взрыв в квартире первого этажа. Пострадал один человек. Несущие конструкции дома не повреждены", - отметила Кротова.

https://ria.ru/20240807/vzryv-1964618427.html

лобня

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия