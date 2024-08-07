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Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома - РИА Новости, 07.08.2024
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13:06 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vzryv-1964627507.html
Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома
Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома - РИА Новости, 07.08.2024
Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома
Несущие конструкции дома при взрыве в квартире в Лобне не повреждены, пострадал жилец квартиры, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:06
2024-08-07T13:06
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Несущие конструкции дома при взрыве в квартире в Лобне не повреждены, пострадал жилец квартиры, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщали, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал. "По адресу: Лобня, Научный городок, 5 произошел взрыв в квартире первого этажа. Пострадал один человек. Несущие конструкции дома не повреждены", - отметила Кротова.
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лобня
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Взрыв в квартире в Лобне не повредил несущие конструкции дома

Несущие конструкции дома при взрыве в квартире в Лобне не пострадали

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто взрыва в квартире в Лобне
Место взрыва в квартире в Лобне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место взрыва в квартире в Лобне
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Несущие конструкции дома при взрыве в квартире в Лобне не повреждены, пострадал жилец квартиры, сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщали, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал.
"По адресу: Лобня, Научный городок, 5 произошел взрыв в квартире первого этажа. Пострадал один человек. Несущие конструкции дома не повреждены", - отметила Кротова.
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ПроисшествияЛобняМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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