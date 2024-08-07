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Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами
Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами - РИА Новости, 07.08.2024
Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами
Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами и грузчиками, один пострадавший госпитализирован, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:46
2024-08-07T12:46
2024-08-07T12:46
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами и грузчиками, один пострадавший госпитализирован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне, один человек пострадал. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, граната взорвалась в руках мужчины, ему оторвало кисти рук. "Седьмого августа в ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в г. Лобне, произошел хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, с травмами конечностей он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, прокуроры контролируют установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
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происшествия, лобня, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Лобня, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Взрыв в квартире в Лобне произошел при разборе мусора новыми жильцами
СК: при взрыве в квартире в Лобне при разборе мусора пострадал грузчик