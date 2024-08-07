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Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT - РИА Новости, 07.08.2024
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07:22 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vypusknitsa-1964553583.html
Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT
Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT - РИА Новости, 07.08.2024
Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT
Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что планирует развиваться в РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:22
2024-08-07T07:22
общество
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что планирует развиваться в сфере IT. "Мне всегда нравились точные науки, поэтому в 8 классе поступила в Бауманскую инженерную школу для того, чтобы более глубоко их изучать. Что касается выбора института, я рассмотрела разные вузы и программы и мой выбор остановился на МГТУ им. Баумана, кафедра "Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии". В будущем планирую развиваться в сфере IT", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что Александре Оглоблиной удалось набрать максимальные 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ-2024 - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
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общество, россия, образование - общество
Общество, Россия, Образование - Общество
Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница Оглоблина планирует развиваться в сфере IT

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчащиеся разных школ принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся разных школ принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учащиеся разных школ принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что планирует развиваться в сфере IT.
"Мне всегда нравились точные науки, поэтому в 8 классе поступила в Бауманскую инженерную школу для того, чтобы более глубоко их изучать. Что касается выбора института, я рассмотрела разные вузы и программы и мой выбор остановился на МГТУ им. Баумана, кафедра "Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии". В будущем планирую развиваться в сфере IT", - сказала собеседница агентства.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Выпускница с 400 баллами на ЕГЭ ранее победила в пяти школьных олимпиадах
02:49
Ранее сообщалось, что Александре Оглоблиной удалось набрать максимальные 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ-2024 - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
 
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