https://ria.ru/20240807/vypusknitsa-1964553583.html

Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT

Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT - РИА Новости, 07.08.2024

Оглоблина рассказала, что планирует развиваться в сфере IT

Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что планирует развиваться в РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:22

2024-08-07T07:22

2024-08-07T07:22

общество

россия

образование - общество

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России Александра Оглоблина, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, рассказала РИА Новости, что планирует развиваться в сфере IT. "Мне всегда нравились точные науки, поэтому в 8 классе поступила в Бауманскую инженерную школу для того, чтобы более глубоко их изучать. Что касается выбора института, я рассмотрела разные вузы и программы и мой выбор остановился на МГТУ им. Баумана, кафедра "Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии". В будущем планирую развиваться в сфере IT", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что Александре Оглоблиной удалось набрать максимальные 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ-2024 - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

https://ria.ru/20240807/shkolnitsa-1964540411.html

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общество, россия, образование - общество