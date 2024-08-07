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В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 07.08.2024 (обновлено: 20:57 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html
В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области
В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области
Операцию по вылазке в Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:56
2024-08-07T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
адальби шхагошев
вооруженные силы украины
госдума рф
великобритания
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операцию по вылазке в Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. "Стратегический ответ на вылазку будет очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях. Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что "ястребы" во многих странах не хотят мира, активно пытаясь разжечь пламя противостояния. "После безусловного отражения атаки на Курскую область продвижение наших войск ускорится. Мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на эту операцию", - добавил депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
https://ria.ru/20240807/vsu-1964762519.html
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в мире, курская область, россия, адальби шхагошев, вооруженные силы украины, госдума рф, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Адальби Шхагошев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Великобритания
В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области

Депутат Шхагошев: операцию ВСУ в Курской области готовили британские спецслужбы

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операцию по вылазке в Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.
"Стратегический ответ на вылазку будет очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях. Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь", - сказал он РИА Новости.
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Он добавил, что "ястребы" во многих странах не хотят мира, активно пытаясь разжечь пламя противостояния.
"После безусловного отражения атаки на Курскую область продвижение наших войск ускорится. Мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на эту операцию", - добавил депутат.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияАдальби ШхагошевВооруженные силы УкраиныГосдума РФВеликобритания
 
 
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