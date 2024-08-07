https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области

В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области

Операцию по вылазке в Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:56

2024-08-07T20:56

2024-08-07T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операцию по вылазке в Курскую область разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. "Стратегический ответ на вылазку будет очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях. Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что "ястребы" во многих странах не хотят мира, активно пытаясь разжечь пламя противостояния. "После безусловного отражения атаки на Курскую область продвижение наших войск ускорится. Мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на эту операцию", - добавил депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964762519.html

курская область

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