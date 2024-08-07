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В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ

В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ

Мужчина получил осколочное ранение в результате прилета украинского боеприпаса в селе Никольское Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:40

2024-08-07T19:40

2024-08-07T19:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате прилета украинского боеприпаса в селе Никольское Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Никольское Белгородского района в результате прилёта боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ключицы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу… Дронами атакованы села Байцуры Борисовского района и Никольское Белгородского района: в селе Байцуры повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома, в селе Никольское — посечен автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате обстрела в селе Пороз Грайворонского городского округа повреждены социальный объект, частный дом, заборы на территории двух частных домовладений, а также есть обрывы на линии электропередачи. Как подчеркнул глава области, временно без света остаются шесть населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка и Рождественка. "Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, россия, вооруженные силы украины