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В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ
В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ
Мужчина получил осколочное ранение в результате прилета украинского боеприпаса в селе Никольское Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:40
2024-08-07T19:40
2024-08-07T19:40
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате прилета украинского боеприпаса в селе Никольское Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Никольское Белгородского района в результате прилёта боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ключицы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу… Дронами атакованы села Байцуры Борисовского района и Никольское Белгородского района: в селе Байцуры повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома, в селе Никольское — посечен автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате обстрела в селе Пороз Грайворонского городского округа повреждены социальный объект, частный дом, заборы на территории двух частных домовладений, а также есть обрывы на линии электропередачи. Как подчеркнул глава области, временно без света остаются шесть населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка и Рождественка. "Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - отметил Гладков.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Россия, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе Никольское мирный житель пострадал при ударе ВСУ
Гладков: при прилете по белгородскому селу Никольское пострадал мужчина
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости.
Мужчина получил осколочное ранение в результате прилета украинского боеприпаса в селе Никольское Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"В селе Никольское Белгородского района в результате прилёта боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ключицы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу… Дронами атакованы села Байцуры Борисовского района и Никольское Белгородского района: в селе Байцуры повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома, в селе Никольское — посечен автомобиль", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате обстрела в селе Пороз Грайворонского городского округа повреждены социальный объект, частный дом, заборы на территории двух частных домовладений, а также есть обрывы на линии электропередачи. Как подчеркнул глава области, временно без света остаются шесть населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка и Рождественка.
"Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - отметил Гладков.