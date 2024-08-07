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В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964724339.html
В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине
В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине - РИА Новости, 07.08.2024
В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине
Ряды украинской армии уже пополнили 18 осужденных женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах, сообщили в главном управлении коммуникаций ВСУ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:32
2024-08-07T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
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черниговская область
владимир зеленский
денис малюська
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Ряды украинской армии уже пополнили 18 осужденных женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах, сообщили в главном управлении коммуникаций ВСУ. Министерство юстиции Украины 24 июля сообщило, что женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение. "Все 18 бывших заключенных женщин уже проходят службу в подразделениях сухопутных войск. Они уже прошли базовую военную выучку и получили должности стрелков и санитарок. Военнослужащие уже участвуют в боевых действиях", - приводит ответ управления коммуникаций ВСУ украинское издание "Общественное". Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они были вооружены.
https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964698709.html
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в мире, украина, черниговская область, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины
В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине

ВСУ: в рядах армии уже служат 18 женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Ряды украинской армии уже пополнили 18 осужденных женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах, сообщили в главном управлении коммуникаций ВСУ.
Министерство юстиции Украины 24 июля сообщило, что женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение.
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"Все 18 бывших заключенных женщин уже проходят службу в подразделениях сухопутных войск. Они уже прошли базовую военную выучку и получили должности стрелков и санитарок. Военнослужащие уже участвуют в боевых действиях", - приводит ответ управления коммуникаций ВСУ украинское издание "Общественное".
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они были вооружены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВооруженные силы Украины
 
 
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