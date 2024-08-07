https://ria.ru/20240807/vsu-1964724339.html

В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине

В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине - РИА Новости, 07.08.2024

В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине

Ряды украинской армии уже пополнили 18 осужденных женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах, сообщили в главном управлении коммуникаций ВСУ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:32

2024-08-07T17:32

2024-08-07T17:32

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денис малюська

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Ряды украинской армии уже пополнили 18 осужденных женщин, ранее отбывавших срок в тюрьмах, сообщили в главном управлении коммуникаций ВСУ. Министерство юстиции Украины 24 июля сообщило, что женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение. "Все 18 бывших заключенных женщин уже проходят службу в подразделениях сухопутных войск. Они уже прошли базовую военную выучку и получили должности стрелков и санитарок. Военнослужащие уже участвуют в боевых действиях", - приводит ответ управления коммуникаций ВСУ украинское издание "Общественное". Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они были вооружены.

https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964698709.html

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в мире, украина, черниговская область, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины