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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964716528.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:19
2024-08-07T17:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, с 15.40 по 16.50 ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки четыре снаряда того же калибра, включая кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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горловка, донецк, петровский район, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке и Донецку

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, с 15.40 по 16.50 ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки четыре снаряда того же калибра, включая кассетные.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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