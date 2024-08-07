https://ria.ru/20240807/vsu-1964689161.html

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 07.08.2024

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя

Женщина и мужчина пострадали в результате атак со стороны Украины на два села в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:19

2024-08-07T16:19

2024-08-07T16:19

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Женщина и мужчина пострадали в результате атак со стороны Украины на два села в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Еще два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ. В селе Нежеголь Шебекинского городского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина — у него осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Ясные Зори Белгородского района в результате обстрела ранена женщина. Пострадавшая осмотрена и обследована врачами городской больницы №2 г. Белгорода. Отпущена домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Шебекино в результате прилета снарядов в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены 4 легковых автомобиля и один коммерческий объект. В селе Нежеголь в результате атак беспилотников повреждены остекление и фасад коммерческого здания, один грузовой и один легковой автомобили. "В Белгородском районе в селе Ясные Зори повреждено остекление многоквартирного дома. В селе Бессоновка с беспилотника сброшены два взрывных устройства — повреждены фасад и окна сельхозпредприятия, а также фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль", - уточнил глава региона. Ранее в среду губернатор информировал, что мужчина из села Ясные Зори Белгородского района получил осколочное ранение во время атаки со стороны Украины. Женщина из села Колотиловка Краснояружского района была контужена во время украинского обстрела.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964603819.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия