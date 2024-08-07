Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 07.08.2024 (обновлено: 14:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:09
2024-08-07T14:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/79/367077949_0:21:800:471_1920x0_80_0_0_7d2eaa063de4c41bb6b32330a6aba490.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. &quot;Мы с вами видим, что фронт (у ВСУ по всей линии - ред.) уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну, и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели&quot;, - сказал он в эфире телеканала &quot;Соловьев Live&quot;.Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
https://radiosputnik.ru/20240807/zakharova-1964638382.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/79/367077949_38:0:749:533_1920x0_80_0_0_e13ade4a343a064f3177a1e9ab1fa6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская АЭС
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«

"Мы с вами видим, что фронт (у ВСУ по всей линии - ред.) уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну, и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Захарова объяснила, зачем Зеленский послал ВСУ "на мясорубку" под Курск
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала