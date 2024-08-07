https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ

Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ

ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:09

2024-08-07T14:09

2024-08-07T14:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курская аэс

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Мы с вами видим, что фронт (у ВСУ по всей линии - ред.) уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну, и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.

https://radiosputnik.ru/20240807/zakharova-1964638382.html

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россия, украина, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс