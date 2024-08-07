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Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:09
2024-08-07T14:09
2024-08-07T14:10
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Мы с вами видим, что фронт (у ВСУ по всей линии - ред.) уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну, и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Курская АЭС находится примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
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россия, украина, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская АЭС
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС