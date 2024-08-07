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При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964640256.html
При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека
При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2024
При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников в Донецке и Горловке в среду, один снаряд был сброшен на автомобиль,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:49
2024-08-07T13:49
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников в Донецке и Горловке в среду, один снаряд был сброшен на автомобиль, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1965 года рождения… населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на автомобиль пострадал мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в Кировском районе Донецка поврежден многоквартирный дом по улице Делегатской. Ранее ведомство сообщало, что за два часа – с 6.15 до 8.15 среду украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк и один – на Горловку. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека

При сбросе боеприпасов с дронов в Донецке и Горловке пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников в Донецке и Горловке в среду, один снаряд был сброшен на автомобиль, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1965 года рождения… населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на автомобиль пострадал мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в Кировском районе Донецка поврежден многоквартирный дом по улице Делегатской.
Ранее ведомство сообщало, что за два часа – с 6.15 до 8.15 среду украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк и один – на Горловку.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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