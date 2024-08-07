https://ria.ru/20240807/vsu-1964640256.html

При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека

При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2024

При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников в Донецке и Горловке в среду, один снаряд был сброшен на автомобиль,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:49

2024-08-07T13:49

2024-08-07T13:49

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников в Донецке и Горловке в среду, один снаряд был сброшен на автомобиль, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1965 года рождения… населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на автомобиль пострадал мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в Кировском районе Донецка поврежден многоквартирный дом по улице Делегатской. Ранее ведомство сообщало, что за два часа – с 6.15 до 8.15 среду украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк и один – на Горловку. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия