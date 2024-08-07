При атаке дронов ВСУ на Донецк и Горловку пострадали два человека
При сбросе боеприпасов с дронов в Донецке и Горловке пострадали два человека
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Два человека получили ранения в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников в Донецке и Горловке в среду, один снаряд был сброшен на автомобиль, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1965 года рождения… населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на автомобиль пострадал мужчина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в Кировском районе Донецка поврежден многоквартирный дом по улице Делегатской.
Ранее ведомство сообщало, что за два часа – с 6.15 до 8.15 среду украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк и один – на Горловку.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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