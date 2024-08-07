Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964635686.html
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ
Подразделения российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, станция... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:36
2024-08-07T13:36
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_1203b4eda7991094c97a03c09ed734d1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_da9135c405f8b42c7e45725142bb6b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ

Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили до 60 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
25 июля, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала