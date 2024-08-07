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ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ
Подразделения российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, станция... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:36
2024-08-07T13:36
2024-08-07T13:36
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ
Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили до 60 украинских военных