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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964629073.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Житель села Ясные Зори Белгородского района получил осколочное ранение во время атаки со стороны Украины на населенный пункт, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:11
2024-08-07T13:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Житель села Ясные Зори Белгородского района получил осколочное ранение во время атаки со стороны Украины на населенный пункт, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгородский и Борисовский районы подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. В Белгородском районе в селе Ясные Зори ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - написал Гладков.Губернатор добавил, что дрон-камикадзе нанес удар по грузовому автомобилю между сёлами Головино и Никольское, при детонации транспортное средство загорелось. В результате прилёта артснарядов в селе Грузское Борисовского района сильно пострадали два частных дома, многоквартирный дом и линии электро- и газоснабжения. Временно без света и газа остается село Грузское, а также несколько улиц в соседнем селе Берёзовка. "Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - отметил глава региона.
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происшествия, белгородский район, украина, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ

Гладков: житель села Ясные Зори получил осколочное ранение при атаке ВСУ

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Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Житель села Ясные Зори Белгородского района получил осколочное ранение во время атаки со стороны Украины на населенный пункт, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Белгородский и Борисовский районы подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. В Белгородском районе в селе Ясные Зори ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что дрон-камикадзе нанес удар по грузовому автомобилю между сёлами Головино и Никольское, при детонации транспортное средство загорелось. В результате прилёта артснарядов в селе Грузское Борисовского района сильно пострадали два частных дома, многоквартирный дом и линии электро- и газоснабжения. Временно без света и газа остается село Грузское, а также несколько улиц в соседнем селе Берёзовка.
«
"Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ", - отметил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районУкраинаБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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