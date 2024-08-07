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ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области
Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ в районах приграничных населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:37
2024-08-07T12:37
2024-08-07T12:40
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ в районах приграничных населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе."Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в приграничных районах Сумской области