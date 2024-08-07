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ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 07.08.2024 (обновлено: 12:40 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964613104.html
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области - РИА Новости, 07.08.2024
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области
Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ в районах приграничных населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:37
2024-08-07T12:40
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ в районах приграничных населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе."Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в районах Сумской области

ВС России нанесли поражение резервам ВСУ в приграничных районах Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота российской артиллерии
Работа российской артиллерии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа российской артиллерии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ в районах приграничных населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
"Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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