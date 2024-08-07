Украинские войска трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку с применением беспилотника, сбросив по одному боеприпасу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
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"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 06:15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА)… 07:50 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА… 08:15 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается.
Кроме того, с 8.45 до 11.35 оба города подверглись обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четырнадцать – по Горловке, большинство из них по Центрально-Городскому району города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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