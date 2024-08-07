https://ria.ru/20240807/vsu-1964604985.html

Украинские войска трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку

Украинские войска трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские войска трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку

Украинские войска утром трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку с применением беспилотника, сбросив по одному боеприпасу, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:21

2024-08-07T12:21

2024-08-07T12:21

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром трижды за два часа атаковали Донецк и Горловку с применением беспилотника, сбросив по одному боеприпасу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 06:15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА)… 07:50 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА… 08:15 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, с 8.45 до 11.35 оба города подверглись обстрелу из "натовской" артиллерии, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и четырнадцать – по Горловке, большинство из них по Центрально-Городскому району города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол