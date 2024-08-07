https://ria.ru/20240807/vsu-1964603819.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 350 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 350 снарядов - РИА Новости, 07.08.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 350 снарядов

Более 350 снарядов украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:17

2024-08-07T12:17

2024-08-07T12:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Более 350 снарядов украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 6 августа по восьми районам Белгородской области было выпущено 353 снаряда, а также зафиксированы атаки с использованием 27 беспилотников. Больше всего обстрелу подвергся Белгородский район. За отчетный день различные разрушения выявлены в 21 частном домовладении, шести социальных объектах, административном здании, двух складских помещениях, а также восьми автомобилях. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка выпущено три беспилотника… В Валуйском городском округе по селу Новопетровка и хутору Павловка выпущено пять боеприпасов… В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам четырех беспилотников", - написал губернатор.Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущено 174 боеприпаса и шесть дронов. В Грайворонском городском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам 57 снарядами и атакам шести дронов. В результате одной из них погиб один мирный житель. В Краснояружском районе по пяти селам выпущено 68 боеприпасов и два БПЛА, ранен один мирный житель. Кроме того, как сообщил губернатор, над Старооскольским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Марьино выпущено 49 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и три БПЛА... Частично без света остаются город Шебекино, а также сёла Чураево и Крапивное. Аварийные службы продолжают работы. Ранены три мирных жителя, в том числе четырехлетний ребенок", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино