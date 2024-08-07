ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 350 снарядов
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 350 снарядов
Российский военнослужащий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Более 350 снарядов украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 6 августа по восьми районам Белгородской области было выпущено 353 снаряда, а также зафиксированы атаки с использованием 27 беспилотников. Больше всего обстрелу подвергся Белгородский район. За отчетный день различные разрушения выявлены в 21 частном домовладении, шести социальных объектах, административном здании, двух складских помещениях, а также восьми автомобилях.
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"В Борисовском районе по посёлку Борисовка выпущено три беспилотника… В Валуйском городском округе по селу Новопетровка и хутору Павловка выпущено пять боеприпасов… В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам четырех беспилотников", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущено 174 боеприпаса и шесть дронов. В Грайворонском городском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам 57 снарядами и атакам шести дронов. В результате одной из них погиб один мирный житель. В Краснояружском районе по пяти селам выпущено 68 боеприпасов и два БПЛА, ранен один мирный житель. Кроме того, как сообщил губернатор, над Старооскольским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Марьино выпущено 49 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и три БПЛА... Частично без света остаются город Шебекино, а также сёла Чураево и Крапивное. Аварийные службы продолжают работы. Ранены три мирных жителя, в том числе четырехлетний ребенок", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.