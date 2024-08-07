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В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 07.08.2024 (обновлено: 11:30 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964588124.html
В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ
В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:07
2024-08-07T11:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В ходе ночного обстрела жилого сектора села Каиры Горностаевского муниципального округа киевские террористы ранили троих мужчин 1958 - 1961 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медпомощь", - написал Сальдо.По его словам, за вторник и минувшую ночь ВСУ в общей сложности выпустили 32 снаряда из артиллерии по населенным пунктам левобережной части Херсонской области, а также использовали для атак на гражданские объекты мины и беспилотники. Под обстрелы украинских войск попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Ольгино, Старая Маячка.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ

Сальдо: три человека пострадали при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"В ходе ночного обстрела жилого сектора села Каиры Горностаевского муниципального округа киевские террористы ранили троих мужчин 1958 - 1961 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медпомощь", - написал Сальдо.
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По его словам, за вторник и минувшую ночь ВСУ в общей сложности выпустили 32 снаряда из артиллерии по населенным пунктам левобережной части Херсонской области, а также использовали для атак на гражданские объекты мины и беспилотники. Под обстрелы украинских войск попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Ольгино, Старая Маячка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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