https://ria.ru/20240807/vsu-1964588124.html

В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ

В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

В Херсонской области три человека пострадали при обстреле ВСУ

Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:07

2024-08-07T11:07

2024-08-07T11:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В ходе ночного обстрела жилого сектора села Каиры Горностаевского муниципального округа киевские террористы ранили троих мужчин 1958 - 1961 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Нижнесерогозскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медпомощь", - написал Сальдо.По его словам, за вторник и минувшую ночь ВСУ в общей сложности выпустили 32 снаряда из артиллерии по населенным пунктам левобережной части Херсонской области, а также использовали для атак на гражданские объекты мины и беспилотники. Под обстрелы украинских войск попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Ольгино, Старая Маячка.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, россия