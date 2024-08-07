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В Курской области врачи рассказали о пострадавших при атаках ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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10:41 07.08.2024 (обновлено: 10:46 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964581225.html
В Курской области врачи рассказали о пострадавших при атаках ВСУ
В Курской области врачи рассказали о пострадавших при атаках ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области врачи рассказали о пострадавших при атаках ВСУ
Около 30 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Курской области, среди них есть дети и медики, сообщил заместитель главного врача Курской областной... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:41
2024-08-07T10:46
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Около 30 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Курской области, среди них есть дети и медики, сообщил заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов. "Пострадало порядка 28 мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Большинство их них обратились в многопрофильную Курскую областную клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь", - сказал он журналистам. По его словам, среди пострадавших есть дети, а также сотрудники "скорой" помощи, которые оказывали помощь раненым. Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жительница Суджи погибла после массированного обстрела ВСУ, также в результате атаки украинского дрона по машине скорой помощи около Суджи погибли водитель и фельдшер. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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происшествия, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области врачи рассказали о пострадавших при атаках ВСУ

Главврач Локтионов: около 30 мирных жителей пострадали при атаке ВСУ под Курском

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Около 30 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Курской области, среди них есть дети и медики, сообщил заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов.
«
"Пострадало порядка 28 мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Большинство их них обратились в многопрофильную Курскую областную клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь", - сказал он журналистам.
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По его словам, среди пострадавших есть дети, а также сотрудники "скорой" помощи, которые оказывали помощь раненым.
Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жительница Суджи погибла после массированного обстрела ВСУ, также в результате атаки украинского дрона по машине скорой помощи около Суджи погибли водитель и фельдшер.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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