В Курской области врачи рассказали о пострадавших при атаках ВСУ
Главврач Локтионов: около 30 мирных жителей пострадали при атаке ВСУ под Курском
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Около 30 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Курской области, среди них есть дети и медики, сообщил заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов.
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"Пострадало порядка 28 мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Большинство их них обратились в многопрофильную Курскую областную клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь", - сказал он журналистам.
По его словам, среди пострадавших есть дети, а также сотрудники "скорой" помощи, которые оказывали помощь раненым.
Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жительница Суджи погибла после массированного обстрела ВСУ, также в результате атаки украинского дрона по машине скорой помощи около Суджи погибли водитель и фельдшер.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.