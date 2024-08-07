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Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 07.08.2024
Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:48
2024-08-07T09:48
2024-08-07T09:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ провели еще 11 обстрелов. Под огонь попали 6 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Новая Маячка, Ольгинка, Алешки, Старая Маячка.
https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по 6 населенным пунктам левого берега Днепра