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Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 07.08.2024

Украинская армия за сутки нанесла 32 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:48

2024-08-07T09:48

2024-08-07T09:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 32 удара из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ провели еще 11 обстрелов. Под огонь попали 6 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Новая Маячка, Ольгинка, Алешки, Старая Маячка.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины