https://ria.ru/20240807/vsu-1964564617.html

Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом

Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024

Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом

Удар в Николаевской области нанесен по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:21

2024-08-07T09:21

2024-08-07T09:39

специальная военная операция на украине

николаевская область

великобритания

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар в Николаевской области нанесен по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удар... пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках", - отметил Лебедев. По его словам, на базах в Коблево видели водные мотоциклы, переделанные под надводные беспилотные аппараты. Лебедев напомнил, что ВСУ под руководством наемников из Великобритании с помощью подобной техники предпринимали попытки атаковать российский флот.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

николаевская область

великобритания

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Варвара Скокшина

николаевская область, великобритания, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность