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Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 07.08.2024 (обновлено: 09:39 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964564617.html
Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом
Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом
Удар в Николаевской области нанесен по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:21
2024-08-07T09:39
специальная военная операция на украине
николаевская область
великобритания
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар в Николаевской области нанесен по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удар... пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках", - отметил Лебедев. По его словам, на базах в Коблево видели водные мотоциклы, переделанные под надводные беспилотные аппараты. Лебедев напомнил, что ВСУ под руководством наемников из Великобритании с помощью подобной техники предпринимали попытки атаковать российский флот.
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николаевская область
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николаевская область, великобритания, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Великобритания, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об уничтожении двухсот человек на базе ВСУ под Николаевом

Подполье: двести человек уничтожены ударом по украинской базе под Николаевом

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Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар в Николаевской области нанесен по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удар... пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках", - отметил Лебедев.
По его словам, на базах в Коблево видели водные мотоциклы, переделанные под надводные беспилотные аппараты. Лебедев напомнил, что ВСУ под руководством наемников из Великобритании с помощью подобной техники предпринимали попытки атаковать российский флот.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВеликобританияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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