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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска утром многократно обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за один час шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:56
2024-08-07T08:56
2024-08-07T08:56
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром многократно обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за один час шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 07:20 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 7.55 до 8.20 было выпущено еще четырнадцать снарядов такого же калибра по указанному району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Петровскому району Донецка