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Рогов сообщил о переброске украинских националистов к Белгородской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:52 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vsu-1964555030.html
Рогов сообщил о переброске украинских националистов к Белгородской области
Рогов сообщил о переброске украинских националистов к Белгородской области - РИА Новости, 07.08.2024
Рогов сообщил о переброске украинских националистов к Белгородской области
Украинские войска перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS", сообщил председатель... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:52
2024-08-07T07:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS", сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация, что противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты "Медведи SS". Сейчас их перебросили в Харьковскую область", - сказал Рогов. При этом, по его словам, переброска сил противника на Харьковское направление продолжается.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964548813.html
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белгородская область, россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о переброске украинских националистов к Белгородской области

Рогов: ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью батальоны "Медведи SS"

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых "Медведи SS", сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация, что противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты "Медведи SS". Сейчас их перебросили в Харьковскую область", - сказал Рогов.
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При этом, по его словам, переброска сил противника на Харьковское направление продолжается.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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