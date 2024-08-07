https://ria.ru/20240807/vsu-1964550465.html

Украинский пилот назвал F-16 очень веселым самолетом

Украинский пилот назвал F-16 очень веселым самолетом - РИА Новости, 07.08.2024

Украинский пилот назвал F-16 очень веселым самолетом

Украинский пилот с позывным "Мунфиш" заявил, что истребитель F-16 является очень веселым самолетом для полетов. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:27

2024-08-07T06:27

2024-08-07T06:27

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джо байден

сергей лавров

нато

f-16

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинский пилот с позывным "Мунфиш" заявил, что истребитель F-16 является очень веселым самолетом для полетов. "Это действительно очень веселый самолет для полетов. Я не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, очень скучный, но F-16 определенно более поворотливый", - сказал "Мунфиш" на видео, опубликованном пресс-службой НАТО в соцсети X. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph пишет, что Украина уже совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964548813.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, f-16