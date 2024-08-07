Украинский пилот назвал F-16 очень веселым самолетом
Украинский пилот "Мунфиш" назвал F-16 очень веселым самолетом для полетов
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинский пилот с позывным "Мунфиш" заявил, что истребитель F-16 является очень веселым самолетом для полетов.
"Это действительно очень веселый самолет для полетов. Я не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, очень скучный, но F-16 определенно более поворотливый", - сказал "Мунфиш" на видео, опубликованном пресс-службой НАТО в соцсети X.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph пишет, что Украина уже совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.