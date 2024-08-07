https://ria.ru/20240807/voz-1964733351.html

ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин

ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин - РИА Новости, 07.08.2024

ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:53

2024-08-07T17:53

2024-08-07T18:13

воз

в мире

палестина

тедрос адханом гебрейесус

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149636/94/1496369406_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_303d0f850c349f58288dfe2f279e23e6.jpg

ЖЕНЕВА, 7 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Для защиты детей в Газе от полиомиелита необходимо прекращение огня или, по крайней мере, "дни спокойствия" во время подготовки и проведения кампаний вакцинации", - сказал он.Тедрос добавил, что ВОЗ нужна абсолютная свобода передвижения медицинских работников и медицинского оборудования."ВОЗ направляет в Газу более миллиона вакцин против полиомиелита, которые будут введены в ближайшие недели", - уточнил глава организации.На прошлой неделе министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания.

https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964690340.html

https://ria.ru/20240807/hamas-1964669549.html

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, в мире, палестина, тедрос адханом гебрейесус, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году