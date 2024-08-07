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ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин - РИА Новости, 07.08.2024
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17:53 07.08.2024 (обновлено: 18:13 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/voz-1964733351.html
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин - РИА Новости, 07.08.2024
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:53
2024-08-07T18:13
воз
в мире
палестина
тедрос адханом гебрейесус
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 7 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Для защиты детей в Газе от полиомиелита необходимо прекращение огня или, по крайней мере, "дни спокойствия" во время подготовки и проведения кампаний вакцинации", - сказал он.Тедрос добавил, что ВОЗ нужна абсолютная свобода передвижения медицинских работников и медицинского оборудования."ВОЗ направляет в Газу более миллиона вакцин против полиомиелита, которые будут введены в ближайшие недели", - уточнил глава организации.На прошлой неделе министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания.
https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964690340.html
https://ria.ru/20240807/hamas-1964669549.html
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воз, в мире, палестина, тедрос адханом гебрейесус, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ, В мире, Палестина, Тедрос Адханом Гебрейесус, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин

ВОЗ призвала временно прекратить огонь в Газе для доставки вакцин

© AP Photo / Rahmat GulМедицинский работник вакцинирует ребенка от полиомиелита
Медицинский работник вакцинирует ребенка от полиомиелита - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Медицинский работник вакцинирует ребенка от полиомиелита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Для защиты детей в Газе от полиомиелита необходимо прекращение огня или, по крайней мере, "дни спокойствия" во время подготовки и проведения кампаний вакцинации", - сказал он.
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Тедрос добавил, что ВОЗ нужна абсолютная свобода передвижения медицинских работников и медицинского оборудования.
"ВОЗ направляет в Газу более миллиона вакцин против полиомиелита, которые будут введены в ближайшие недели", - уточнил глава организации.
На прошлой неделе министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания.
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ВОЗВ миреПалестинаТедрос Адханом ГебрейесусОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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