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ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин - РИА Новости, 07.08.2024
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:53
2024-08-07T17:53
2024-08-07T18:13
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ЖЕНЕВА, 7 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к прекращению огня в Газе на несколько дней для доставки миллиона доз вакцин против полиомиелита, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Для защиты детей в Газе от полиомиелита необходимо прекращение огня или, по крайней мере, "дни спокойствия" во время подготовки и проведения кампаний вакцинации", - сказал он.Тедрос добавил, что ВОЗ нужна абсолютная свобода передвижения медицинских работников и медицинского оборудования."ВОЗ направляет в Газу более миллиона вакцин против полиомиелита, которые будут введены в ближайшие недели", - уточнил глава организации.На прошлой неделе министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания.
https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964690340.html
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воз, в мире, палестина, тедрос адханом гебрейесус, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ, В мире, Палестина, Тедрос Адханом Гебрейесус, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин
ВОЗ призвала временно прекратить огонь в Газе для доставки вакцин