https://ria.ru/20240807/voyna-1964664319.html

"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны

"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны - РИА Новости, 07.08.2024

"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны

Мировая война разразится в ближайшее десятилетие и Соединенному Королевству нужно к ней готовиться, пишет журналист Джонатан Саксти в статье для британской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:04

2024-08-07T15:04

2024-08-07T15:16

в мире

восточная европа

ближний восток

азия

владимир путин

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920814462_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_7a10fdc2faf2ceba5d12082aeb458603.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мировая война разразится в ближайшее десятилетие и Соединенному Королевству нужно к ней готовиться, пишет журналист Джонатан Саксти в статье для британской Express."В ближайшие десять лет у нас будет мировая война, так почему же мы не готовимся? <…> Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы", — полагает он.По мнению Саксти, существует несколько конфликтов, которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Наиболее вероятными регионами, с которых начнется масштабный взрыв, журналист называет Восточную Европу, Ближний Восток и Азию.Как уточняется в статье, три горячие точки могут "поджечь планету": российско-украинский конфликт, боевые действия между Израилем и Палестиной, а также спор Китая и США вокруг Тайваня."Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет", — резюмировал Саксти.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской "оси" времен Второй мировой. Глава государства напомнил, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию, в которой прямо говорится о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей и другими.

https://ria.ru/20240806/ssha-1964526049.html

https://ria.ru/20240806/ssha-1964446136.html

восточная европа

ближний восток

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, восточная европа, ближний восток, азия, владимир путин, нато, россия