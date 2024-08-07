"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны
Express: мировая война начнется в ближайшие годы
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell OrloskyАмериканская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky
Американская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мировая война разразится в ближайшее десятилетие и Соединенному Королевству нужно к ней готовиться, пишет журналист Джонатан Саксти в статье для британской Express.
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"В ближайшие десять лет у нас будет мировая война, так почему же мы не готовимся? <…> Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы", — полагает он.
По мнению Саксти, существует несколько конфликтов, которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Наиболее вероятными регионами, с которых начнется масштабный взрыв, журналист называет Восточную Европу, Ближний Восток и Азию.
Как уточняется в статье, три горячие точки могут "поджечь планету": российско-украинский конфликт, боевые действия между Израилем и Палестиной, а также спор Китая и США вокруг Тайваня.
"Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет", — резюмировал Саксти.
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