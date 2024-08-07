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"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны - РИА Новости, 07.08.2024
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15:04 07.08.2024 (обновлено: 15:16 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/voyna-1964664319.html
"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны
"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны - РИА Новости, 07.08.2024
"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны
Мировая война разразится в ближайшее десятилетие и Соединенному Королевству нужно к ней готовиться, пишет журналист Джонатан Саксти в статье для британской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:04
2024-08-07T15:16
в мире
восточная европа
ближний восток
азия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мировая война разразится в ближайшее десятилетие и Соединенному Королевству нужно к ней готовиться, пишет журналист Джонатан Саксти в статье для британской Express."В ближайшие десять лет у нас будет мировая война, так почему же мы не готовимся? &lt;…&gt; Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы", — полагает он.По мнению Саксти, существует несколько конфликтов, которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Наиболее вероятными регионами, с которых начнется масштабный взрыв, журналист называет Восточную Европу, Ближний Восток и Азию.Как уточняется в статье, три горячие точки могут "поджечь планету": российско-украинский конфликт, боевые действия между Израилем и Палестиной, а также спор Китая и США вокруг Тайваня."Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет", — резюмировал Саксти.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской "оси" времен Второй мировой. Глава государства напомнил, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию, в которой прямо говорится о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей и другими.
https://ria.ru/20240806/ssha-1964526049.html
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в мире, восточная европа, ближний восток, азия, владимир путин, нато, россия
В мире, Восточная Европа, Ближний Восток, Азия, Владимир Путин, НАТО, Россия
"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны

Express: мировая война начнется в ближайшие годы

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell OrloskyАмериканская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море
Американская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец Джеральд Форд, в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky
Американская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец "Джеральд Форд", в Средиземном море. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мировая война разразится в ближайшее десятилетие и Соединенному Королевству нужно к ней готовиться, пишет журналист Джонатан Саксти в статье для британской Express.
«
"В ближайшие десять лет у нас будет мировая война, так почему же мы не готовимся? <…> Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы", — полагает он.
По мнению Саксти, существует несколько конфликтов, которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Наиболее вероятными регионами, с которых начнется масштабный взрыв, журналист называет Восточную Европу, Ближний Восток и Азию.
Как уточняется в статье, три горячие точки могут "поджечь планету": российско-украинский конфликт, боевые действия между Израилем и Палестиной, а также спор Китая и США вокруг Тайваня.
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"Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет", — резюмировал Саксти.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской "оси" времен Второй мировой. Глава государства напомнил, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию, в которой прямо говорится о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей и другими.
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