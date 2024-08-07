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Воробьев: Подмосковье готово принять детей из Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:37 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vorobev-1964636561.html
Воробьев: Подмосковье готово принять детей из Курской области
Воробьев: Подмосковье готово принять детей из Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Воробьев: Подмосковье готово принять детей из Курской области
Подмосковье готово принять в оздоровительные лагеря детей из Курской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:37
2024-08-07T13:37
новости подмосковья
курская область
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подмосковье готово принять в оздоровительные лагеря детей из Курской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В сообщении говорится, что чтобы привезти детей из Курской области, планируется выделить 15 автобусов. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы. В настоящее время министерство здравоохранения Московской области формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области, добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964617871.html
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курская область, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Курская область, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: Подмосковье готово принять детей из Курской области

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подмосковье готово принять в оздоровительные лагеря детей из Курской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
В сообщении говорится, что чтобы привезти детей из Курской области, планируется выделить 15 автобусов. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы.
В настоящее время министерство здравоохранения Московской области формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области, добавил Воробьев.
Почти 40 санитарных автомобилей поступили в подмосковные больницы с начала года - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Новости ПодмосковьяКурская областьМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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