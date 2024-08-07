https://ria.ru/20240807/video-1964756488.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:52

2024-08-07T19:52

2024-08-07T19:55

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области."САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции", - говорится в сообщении.Уточняет, что установка была уничтожена в приграничном районе Курской области.

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россия

курская область

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Уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ Минобороны публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-07T19:52 true PT0M11S

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россия, вооруженные силы украины, курская область