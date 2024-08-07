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Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:52
2024-08-07T19:52
2024-08-07T19:55
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области."САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса "Ланцет" на выявленной замаскированной огневой позиции", - говорится в сообщении.Уточняет, что установка была уничтожена в приграничном районе Курской области.
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Уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ
Минобороны публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-08-07T19:52
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PT0M11S
РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ
МО опубликовало видео уничтожения артиллерийской установки Кrab ВСУ под Курском