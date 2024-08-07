https://ria.ru/20240807/veterany-1964488570.html
Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой
Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой - РИА Новости, 07.08.2024
Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой
Льготы для ветеранов боевых действий есть во всех сферах гражданской жизни. Сфера бизнеса не стала исключением. У многих, вернувшихся после СВО появляется новый РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:07
2024-08-07T12:07
2024-08-07T12:07
твой бизнес
россия
новосибирская область
вячеслав володин
госдума рф
ано "национальные приоритеты"
михаил мишустин
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941813751_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_eeff1ba7c00f8540adedf6c3c8e84cb3.jpg
Льготы для ветеранов боевых действий есть во всех сферах гражданской жизни. Сфера бизнеса не стала исключением. У многих, вернувшихся после СВО появляется новый взгляд на мир и меняются желания. Некоторые решаются на открытие своего дела. Например, в 2023 году был принят закон о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО. Затем премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект мер поддержки ветеранов СВО, разработанный Российской ассоциацией франчайзинга."В соответствии с принятым <…> законопроектом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Благодаря этому они смогут получать различные государственные льготы", — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.По его словам, это решение с одной стороны, сделает более выгодным для работодателя трудоустройство участника специальной военной операции, с другой — окажет поддержку предпринимателям, создаст дополнительные условия для развития бизнеса.Как уточнили в АНО "Национальные приоритеты", по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" социальные предприятия могут получить грантовую поддержку. Размер гранта определяется конкурсной комиссией, но по общим правилам должен составлять от 100 до 500 тысяч рублей (для Арктической зоны – до одного миллиона рублей). Больше всего социальных компаний действует в сфере образования (26,88%), в области здравоохранения и социальных услуг (23,24%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (17,40%), а также в сфере обрабатывающей промышленности (7,94%) и предоставления прочих видов услуг (6,31%).Для того, чтобы войти в предпринимательство было проще предусмотрена широкая инфраструктура мер поддержки. Например, в центрах "Мой бизнес" начинающие и действующие предприниматели могут получить образовательные и консультационные услуги, разобраться в вопросах финансового планирования, а также правового образования.Кроме того, им доступны и услуги маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, в том числе разработка маркетинговой стратегии, рекламной кампании, дизайна и популяризации продукции. Также начинающие и действующие предприниматели могут воспользоваться еще одной возможностью – онлайн-платформой МСП.РФ, своего рода "госуслугами для бизнеса". На платформе доступно более 800 мер поддержки. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку. Все услуги оказываются на бесплатной основе."Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20 процентов выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП", – сказал президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.Поддержка ветеранов СВО льготным займомАмурчанин Владимир, вернувшийся из зоны СВО, стал первым предпринимателем, получившим льготный займ в рамках программы "Свое дело", которую разработали по поручению губернатора региона Василия Орлова для расширения комплекса мер поддержки участников СВО.Он успешно развивает свой бизнес в сфере грузовых перевозок с помощью мер господдержки. Владимир приобрел новый автомобиль повышенной грузоподъемности отечественного производства. Средства ему предоставили в Центре кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) региона, который работает уже несколько лет для содействия реализации целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Грузовыми перевозками ветеран СВО занимался еще до отправления в зону боевых действий. Заново открыв ИП после демобилизации и получив теперь уже субсидию от регионального Центра занятости, Владимир продолжил данный вид деятельности. Объемы перевозимых грузов начали расти, и предыдущий автомобиль быстро перестал удовлетворять текущие потребности в связи с низкой грузоподъемностью. Эту проблему решила покупка более вместительного авто."Открывая ИП, узнал о возможности получить средства на развитие бизнеса на льготных условиях. После предварительных консультаций и подготовки небольшого комплекта документов подал заявку, которую рассмотрели и одобрили буквально за два дня. Полученной суммы хватило на покупку новой машины российского производства, которая к тому же оборудована рефрижераторной установкой", - поделился Владимир.По его словам, это позволит не только увеличить объем, но и расширить перечень перевозимой продукции. Предприниматель планирует в скором времени открыть рабочее место, наняв сотрудника для перевозок на новом автомобиле.Социальный контрактПо национальному проекту "Демография", а также в соответствии с целями нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" ряд категорий граждан могут получить финансирование на свое дело по программе социального контракта.Николай из Верхоянского района после возвращения домой с СВО не смог устроиться на прежнее место работы и обратился за помощью в филиал фонда "Защитники Отечества". Там ему предложили получить образование и открыть свое дело. На данный момент Николай проходит обучение в техникуме на курсах "Технолог мясного производства" и планирует запустить бизнес в сфере производства полуфабрикатов.В центе "Мой бизнес" Николаю помогли составить бизнес-план. Благодаря нему, будущий предприниматель смог заключил социальный контракт на сумму 500 тысяч рублей. Сейчас Николай занимается регистрацией ИП и закупкой необходимого оборудования. В этих делах ему также оказывают помощь представители центра.Ветеран СВО признателен фонду за поддержку. По его словам, сотрудники Центра помогли во всем разобраться и быстро находили решения в сложные моменты. Социальный контракт очень выручил семью и теперь они уверены, что свое дело – это отличная идея для самореализации и улучшения финансового положения.Помощь от центра "Мой бизнес"Житель Новосибирской области Денис после возвращения с СВО обратился в отдел занятости населения Ленинского района, узнал от специалистов о возможностях социального контракта и решил осуществить давнюю мечту – открыть свое дело.В 2016 году он окончил Сибирский государственный университет геосистем и технологий по специальности "инженер-геодезист". Именно с его участием проводились геолого-изыскательные работы для проектирования одного из торгово-развлекательных комплексов Новосибирска. Однако в дальнейшем по специальности работы не было. Тогда он окончил парикмахерские курсы и работал по этой специальности, но всегда мечтал снова вернуться к геодезическим работам.Ранее у него не было опыта предпринимательской деятельности. Его доход состоял лишь из минимального пособия по безработице, дополнительных источников заработка у него не было. Проживает ветеран СВО в частном доме, где прописан один, поэтому как малоимущий он мог претендовать на заключение социального контракта, на открытие ИП или регистрацию самозанятости.Соискатель прошел бесплатное обучение в центре развития и поддержки предпринимательства "Мой бизнес", куда был направлен специалистом службы занятости. Полученные на занятиях знания помогли Денису грамотно составить бизнес-план на открытие компании по выполнению геодезических изысканий, а также кадастровому межеванию.Успешно защитив перед конкурсной комиссией бизнес-план, Денис заключил социальный контракт с органами социальной защиты населения. На основании этого документа он получил выплату в размере 350 тысяч на открытие геодезической фирмы.Благодаря этой сумме мужчина намерен приобрести необходимое ему для ведения бизнеса дорогостоящее оборудование: универсальный прибор для геодезических, строительных и инженерных изысканий, полевой контроллер, принтер.Денис оформился как самозанятый, снял под офис коммерческое помещение и уже трудится в интересной для себя нише.Узнать об этих и других мерах поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", а также воспользоваться одной из них можно обратившись в один из центров "Мой бизнес". Также для начинающих и действующих предпринимателей доступна онлайн-платформа МСП.РФ. На ней можно получить более 800 мер поддержки, за два года на их получение было подано более 90 тысяч заявок. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирская область, вячеслав володин, госдума рф, ано "национальные приоритеты", михаил мишустин, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Россия, Новосибирская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, АНО "Национальные приоритеты", Михаил Мишустин, Поддержка бизнеса
Льготы для ветеранов боевых действий есть во всех сферах гражданской жизни. Сфера бизнеса не стала исключением. У многих, вернувшихся после СВО появляется новый взгляд на мир и меняются желания. Некоторые решаются на открытие своего дела. Например, в 2023 году был принят закон о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО. Затем премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект мер поддержки ветеранов СВО, разработанный Российской ассоциацией франчайзинга.
"В соответствии с принятым <…> законопроектом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Благодаря этому они смогут получать различные государственные льготы", — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин
, его слова приводятся на сайте Госдумы.
По его словам, это решение с одной стороны, сделает более выгодным для работодателя трудоустройство участника специальной военной операции, с другой — окажет поддержку предпринимателям, создаст дополнительные условия для развития бизнеса.
Как уточнили в АНО "Национальные приоритеты", по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство"
социальные предприятия могут получить грантовую поддержку. Размер гранта определяется конкурсной комиссией, но по общим правилам должен составлять от 100 до 500 тысяч рублей (для Арктической зоны – до одного миллиона рублей). Больше всего социальных компаний действует в сфере образования (26,88%), в области здравоохранения и социальных услуг (23,24%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (17,40%), а также в сфере обрабатывающей промышленности (7,94%) и предоставления прочих видов услуг (6,31%).
Для того, чтобы войти в предпринимательство было проще предусмотрена широкая инфраструктура мер поддержки. Например, в центрах "Мой бизнес" начинающие и действующие предприниматели могут получить образовательные и консультационные услуги, разобраться в вопросах финансового планирования, а также правового образования.
Кроме того, им доступны и услуги маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, в том числе разработка маркетинговой стратегии, рекламной кампании, дизайна и популяризации продукции. Также начинающие и действующие предприниматели могут воспользоваться еще одной возможностью – онлайн-платформой МСП.РФ, своего рода "госуслугами для бизнеса". На платформе доступно более 800 мер поддержки. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку. Все услуги оказываются на бесплатной основе.
"Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20 процентов выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП", – сказал президент РФ Владимир Путин
, его слова приводятся на сайте Кремля.
Поддержка ветеранов СВО льготным займом
Амурчанин Владимир, вернувшийся из зоны СВО, стал первым предпринимателем, получившим льготный займ в рамках программы "Свое дело", которую разработали по поручению губернатора региона Василия Орлова
для расширения комплекса мер поддержки участников СВО.
Он успешно развивает свой бизнес в сфере грузовых перевозок с помощью мер господдержки. Владимир приобрел новый автомобиль повышенной грузоподъемности отечественного производства. Средства ему предоставили в Центре кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) региона, который работает уже несколько лет для содействия реализации целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Грузовыми перевозками ветеран СВО занимался еще до отправления в зону боевых действий. Заново открыв ИП после демобилизации и получив теперь уже субсидию от регионального Центра занятости, Владимир продолжил данный вид деятельности. Объемы перевозимых грузов начали расти, и предыдущий автомобиль быстро перестал удовлетворять текущие потребности в связи с низкой грузоподъемностью. Эту проблему решила покупка более вместительного авто.
"Открывая ИП, узнал о возможности получить средства на развитие бизнеса на льготных условиях. После предварительных консультаций и подготовки небольшого комплекта документов подал заявку, которую рассмотрели и одобрили буквально за два дня. Полученной суммы хватило на покупку новой машины российского производства, которая к тому же оборудована рефрижераторной установкой", - поделился Владимир.
По его словам, это позволит не только увеличить объем, но и расширить перечень перевозимой продукции. Предприниматель планирует в скором времени открыть рабочее место, наняв сотрудника для перевозок на новом автомобиле.
По национальному проекту "Демография", а также в соответствии с целями нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" ряд категорий граждан могут получить финансирование на свое дело по программе социального контракта
.
Николай из Верхоянского района после возвращения домой с СВО не смог устроиться на прежнее место работы и обратился за помощью в филиал фонда "Защитники Отечества". Там ему предложили получить образование и открыть свое дело. На данный момент Николай проходит обучение в техникуме на курсах "Технолог мясного производства" и планирует запустить бизнес в сфере производства полуфабрикатов.
В центе "Мой бизнес" Николаю помогли составить бизнес-план. Благодаря нему, будущий предприниматель смог заключил социальный контракт на сумму 500 тысяч рублей. Сейчас Николай занимается регистрацией ИП и закупкой необходимого оборудования. В этих делах ему также оказывают помощь представители центра.
Ветеран СВО признателен фонду за поддержку. По его словам, сотрудники Центра помогли во всем разобраться и быстро находили решения в сложные моменты. Социальный контракт очень выручил семью и теперь они уверены, что свое дело – это отличная идея для самореализации и улучшения финансового положения.
Помощь от центра "Мой бизнес"
Житель Новосибирской области
Денис после возвращения с СВО обратился в отдел занятости населения Ленинского района, узнал от специалистов о возможностях социального контракта и решил осуществить давнюю мечту – открыть свое дело.
В 2016 году он окончил Сибирский государственный университет геосистем и технологий по специальности "инженер-геодезист". Именно с его участием проводились геолого-изыскательные работы для проектирования одного из торгово-развлекательных комплексов Новосибирска
. Однако в дальнейшем по специальности работы не было. Тогда он окончил парикмахерские курсы и работал по этой специальности, но всегда мечтал снова вернуться к геодезическим работам.
Ранее у него не было опыта предпринимательской деятельности. Его доход состоял лишь из минимального пособия по безработице, дополнительных источников заработка у него не было. Проживает ветеран СВО в частном доме, где прописан один, поэтому как малоимущий он мог претендовать на заключение социального контракта, на открытие ИП или регистрацию самозанятости.
Соискатель прошел бесплатное обучение в центре развития и поддержки предпринимательства "Мой бизнес", куда был направлен специалистом службы занятости. Полученные на занятиях знания помогли Денису грамотно составить бизнес-план на открытие компании по выполнению геодезических изысканий, а также кадастровому межеванию.
Успешно защитив перед конкурсной комиссией бизнес-план, Денис заключил социальный контракт с органами социальной защиты населения. На основании этого документа он получил выплату в размере 350 тысяч на открытие геодезической фирмы.
Благодаря этой сумме мужчина намерен приобрести необходимое ему для ведения бизнеса дорогостоящее оборудование: универсальный прибор для геодезических, строительных и инженерных изысканий, полевой контроллер, принтер.
Денис оформился как самозанятый, снял под офис коммерческое помещение и уже трудится в интересной для себя нише.
Узнать об этих и других мерах поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство"
, а также воспользоваться одной из них можно обратившись в один из центров "Мой бизнес". Также для начинающих и действующих предпринимателей доступна онлайн-платформа МСП.РФ. На ней можно получить более 800 мер поддержки, за два года на их получение было подано более 90 тысяч заявок. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку.