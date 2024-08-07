https://ria.ru/20240807/veterany-1964488570.html

Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой

Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой - РИА Новости, 07.08.2024

Как ветераны СВО открывают бизнес с господдержкой

Льготы для ветеранов боевых действий есть во всех сферах гражданской жизни. Сфера бизнеса не стала исключением. У многих, вернувшихся после СВО появляется новый РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:07

2024-08-07T12:07

2024-08-07T12:07

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россия

новосибирская область

вячеслав володин

госдума рф

ано "национальные приоритеты"

михаил мишустин

поддержка бизнеса

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Льготы для ветеранов боевых действий есть во всех сферах гражданской жизни. Сфера бизнеса не стала исключением. У многих, вернувшихся после СВО появляется новый взгляд на мир и меняются желания. Некоторые решаются на открытие своего дела. Например, в 2023 году был принят закон о поддержке предпринимателей, которые трудоустраивают участников СВО. Затем премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект мер поддержки ветеранов СВО, разработанный Российской ассоциацией франчайзинга."В соответствии с принятым <…> законопроектом, малому и среднему бизнесу, который берет на работу участников СВО, ветеранов боевых действий, будет присвоен статус социального предприятия. Благодаря этому они смогут получать различные государственные льготы", — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.По его словам, это решение с одной стороны, сделает более выгодным для работодателя трудоустройство участника специальной военной операции, с другой — окажет поддержку предпринимателям, создаст дополнительные условия для развития бизнеса.Как уточнили в АНО "Национальные приоритеты", по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" социальные предприятия могут получить грантовую поддержку. Размер гранта определяется конкурсной комиссией, но по общим правилам должен составлять от 100 до 500 тысяч рублей (для Арктической зоны – до одного миллиона рублей). Больше всего социальных компаний действует в сфере образования (26,88%), в области здравоохранения и социальных услуг (23,24%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (17,40%), а также в сфере обрабатывающей промышленности (7,94%) и предоставления прочих видов услуг (6,31%).Для того, чтобы войти в предпринимательство было проще предусмотрена широкая инфраструктура мер поддержки. Например, в центрах "Мой бизнес" начинающие и действующие предприниматели могут получить образовательные и консультационные услуги, разобраться в вопросах финансового планирования, а также правового образования.Кроме того, им доступны и услуги маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, в том числе разработка маркетинговой стратегии, рекламной кампании, дизайна и популяризации продукции. Также начинающие и действующие предприниматели могут воспользоваться еще одной возможностью – онлайн-платформой МСП.РФ, своего рода "госуслугами для бизнеса". На платформе доступно более 800 мер поддержки. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку. Все услуги оказываются на бесплатной основе."Люди стремятся начать свое дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20 процентов выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП", – сказал президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.Поддержка ветеранов СВО льготным займомАмурчанин Владимир, вернувшийся из зоны СВО, стал первым предпринимателем, получившим льготный займ в рамках программы "Свое дело", которую разработали по поручению губернатора региона Василия Орлова для расширения комплекса мер поддержки участников СВО.Он успешно развивает свой бизнес в сфере грузовых перевозок с помощью мер господдержки. Владимир приобрел новый автомобиль повышенной грузоподъемности отечественного производства. Средства ему предоставили в Центре кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) региона, который работает уже несколько лет для содействия реализации целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Грузовыми перевозками ветеран СВО занимался еще до отправления в зону боевых действий. Заново открыв ИП после демобилизации и получив теперь уже субсидию от регионального Центра занятости, Владимир продолжил данный вид деятельности. Объемы перевозимых грузов начали расти, и предыдущий автомобиль быстро перестал удовлетворять текущие потребности в связи с низкой грузоподъемностью. Эту проблему решила покупка более вместительного авто."Открывая ИП, узнал о возможности получить средства на развитие бизнеса на льготных условиях. После предварительных консультаций и подготовки небольшого комплекта документов подал заявку, которую рассмотрели и одобрили буквально за два дня. Полученной суммы хватило на покупку новой машины российского производства, которая к тому же оборудована рефрижераторной установкой", - поделился Владимир.По его словам, это позволит не только увеличить объем, но и расширить перечень перевозимой продукции. Предприниматель планирует в скором времени открыть рабочее место, наняв сотрудника для перевозок на новом автомобиле.Социальный контрактПо национальному проекту "Демография", а также в соответствии с целями нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" ряд категорий граждан могут получить финансирование на свое дело по программе социального контракта.Николай из Верхоянского района после возвращения домой с СВО не смог устроиться на прежнее место работы и обратился за помощью в филиал фонда "Защитники Отечества". Там ему предложили получить образование и открыть свое дело. На данный момент Николай проходит обучение в техникуме на курсах "Технолог мясного производства" и планирует запустить бизнес в сфере производства полуфабрикатов.В центе "Мой бизнес" Николаю помогли составить бизнес-план. Благодаря нему, будущий предприниматель смог заключил социальный контракт на сумму 500 тысяч рублей. Сейчас Николай занимается регистрацией ИП и закупкой необходимого оборудования. В этих делах ему также оказывают помощь представители центра.Ветеран СВО признателен фонду за поддержку. По его словам, сотрудники Центра помогли во всем разобраться и быстро находили решения в сложные моменты. Социальный контракт очень выручил семью и теперь они уверены, что свое дело – это отличная идея для самореализации и улучшения финансового положения.Помощь от центра "Мой бизнес"Житель Новосибирской области Денис после возвращения с СВО обратился в отдел занятости населения Ленинского района, узнал от специалистов о возможностях социального контракта и решил осуществить давнюю мечту – открыть свое дело.В 2016 году он окончил Сибирский государственный университет геосистем и технологий по специальности "инженер-геодезист". Именно с его участием проводились геолого-изыскательные работы для проектирования одного из торгово-развлекательных комплексов Новосибирска. Однако в дальнейшем по специальности работы не было. Тогда он окончил парикмахерские курсы и работал по этой специальности, но всегда мечтал снова вернуться к геодезическим работам.Ранее у него не было опыта предпринимательской деятельности. Его доход состоял лишь из минимального пособия по безработице, дополнительных источников заработка у него не было. Проживает ветеран СВО в частном доме, где прописан один, поэтому как малоимущий он мог претендовать на заключение социального контракта, на открытие ИП или регистрацию самозанятости.Соискатель прошел бесплатное обучение в центре развития и поддержки предпринимательства "Мой бизнес", куда был направлен специалистом службы занятости. Полученные на занятиях знания помогли Денису грамотно составить бизнес-план на открытие компании по выполнению геодезических изысканий, а также кадастровому межеванию.Успешно защитив перед конкурсной комиссией бизнес-план, Денис заключил социальный контракт с органами социальной защиты населения. На основании этого документа он получил выплату в размере 350 тысяч на открытие геодезической фирмы.Благодаря этой сумме мужчина намерен приобрести необходимое ему для ведения бизнеса дорогостоящее оборудование: универсальный прибор для геодезических, строительных и инженерных изысканий, полевой контроллер, принтер.Денис оформился как самозанятый, снял под офис коммерческое помещение и уже трудится в интересной для себя нише.Узнать об этих и других мерах поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", а также воспользоваться одной из них можно обратившись в один из центров "Мой бизнес". Также для начинающих и действующих предпринимателей доступна онлайн-платформа МСП.РФ. На ней можно получить более 800 мер поддержки, за два года на их получение было подано более 90 тысяч заявок. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку.

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https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

https://ria.ru/20240725/sotskontrakt-1961768313.html

https://ria.ru/20240711/kadry-1958831801.html

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Алёна Пава

россия, новосибирская область, вячеслав володин, госдума рф, ано "национальные приоритеты", михаил мишустин, поддержка бизнеса