https://ria.ru/20240807/uspekh-1964628473.html

Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО

Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2024

Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО

Российские военные добились значительных результатов в районе Торецка, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для The National Interest. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:10

2024-08-07T13:10

2024-08-07T14:28

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донбасс

донецкая народная республика

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нато

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные добились значительных результатов в районе Торецка, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для The National Interest."На направлении Торецка в южной части Донбасса российские войска добились большого результата и значительных тактических успехов", — отметил он.Атламазоглу подчеркнул, что Донбасс остается центром боевых действий. Кроме того, добавил он, армия России продолжает наступать.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи.Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html

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торецк

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, торецк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато