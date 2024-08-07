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Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО
Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2024
Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО
Российские военные добились значительных результатов в районе Торецка, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для The National Interest. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:10
2024-08-07T13:10
2024-08-07T14:28
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские военные добились значительных результатов в районе Торецка, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для The National Interest."На направлении Торецка в южной части Донбасса российские войска добились большого результата и значительных тактических успехов", — отметил он.Атламазоглу подчеркнул, что Донбасс остается центром боевых действий. Кроме того, добавил он, армия России продолжает наступать.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи.Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html
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в мире, торецк, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
В мире, Торецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
Офицер НАТО забил тревогу из-за событий в зоне СВО
Офицер НАТО Атламазоглу: ВС РФ добились внушительных успехов в районе Торецка