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СМИ сообщили о блокировке платежей украинских компаний в Европе - РИА Новости, 07.08.2024
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20:12 07.08.2024 (обновлено: 23:29 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964759694.html
СМИ сообщили о блокировке платежей украинских компаний в Европе
СМИ сообщили о блокировке платежей украинских компаний в Европе - РИА Новости, 07.08.2024
СМИ сообщили о блокировке платежей украинских компаний в Европе
Платежи украинских компаний с подконтрольных Киеву районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей блокируются в Европе, сообщило украинское издание... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:12
2024-08-07T23:29
в мире
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Платежи украинских компаний с подконтрольных Киеву районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей блокируются в Европе, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо Национального банка Украины. "Регулятор объясняет провал финмониторинга в своем документе секторальными санкциями Евросоюза в отношении неподконтрольной территорий Украины", — говорится в публикации в Telegram-канале "Страны". По информации издания, Нацбанк указывает, что из-за этого страдает не только бизнес, но и экономика Украины, поскольку не поступает валютная выручка и тормозятся импортные поставки. "НБУ потребовал от украинских банков, через которые идут внешнеэкономические платежи компаний, вплотную взяться за решение проблемы и добиться разблокировки проводок экспортеров/импортеров. От наших финансистов требуется предварительно связываться с иностранным банком-корреспондентом, через который он идет, и проводить дополнительные разъяснения по каждой компании и доказывать легитимность ее работы", — говорится в сообщении. Также регулятор потребовал от украинских банков отчитаться о проделанной работе в течение месяца. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240805/isk-1964223335.html
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950235681.html
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962336569.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нацбанк украины, херсонская область , запорожская область
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Нацбанк Украины, Херсонская область , Запорожская область
СМИ сообщили о блокировке платежей украинских компаний в Европе

"Страна": в Европе блокируют платежи компаний с подконтрольных Киеву районов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Платежи украинских компаний с подконтрольных Киеву районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей блокируются в Европе, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо Национального банка Украины.
"Регулятор объясняет провал финмониторинга в своем документе секторальными санкциями Евросоюза в отношении неподконтрольной территорий Украины", — говорится в публикации в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, Нацбанк указывает, что из-за этого страдает не только бизнес, но и экономика Украины, поскольку не поступает валютная выручка и тормозятся импортные поставки.
"НБУ потребовал от украинских банков, через которые идут внешнеэкономические платежи компаний, вплотную взяться за решение проблемы и добиться разблокировки проводок экспортеров/импортеров. От наших финансистов требуется предварительно связываться с иностранным банком-корреспондентом, через который он идет, и проводить дополнительные разъяснения по каждой компании и доказывать легитимность ее работы", — говорится в сообщении.
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Также регулятор потребовал от украинских банков отчитаться о проделанной работе в течение месяца.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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