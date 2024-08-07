"Затаиться". В США раскрыли, как ВСУ будут использовать F-16
Слебода: переданные Украине F-16 не сыграют значительной роли в сражениях
© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Передача истребителей F-16 Украине является демонстративным шагом, который не повлияет на ход сражений, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.
"Несмотря на все хлопоты и расходы, эти F-16 — скорее политический жест, чем действительно серьезное военное "вундерваффе" (чудо-оружие — Прим. ред.), которое изменит ход конфликта. Вероятно, поэтому многие отреагировали на это довольно слабо, пока Зеленский делает все возможное, чтобы снова переключить внимание мира на себя", — считает он.
По словам эксперта, ВСУ будут крайне осторожны в плане использования F-16, поскольку существует огромный риск уничтожения истребителей в столкновении с превосходящей воздушной обороной российских войск.
"Мы много раз слышали, как официальные лица говорили, что эти F-16 не поменяют правила игры. Они не изменят статус-кво на поле боя, которое сейчас является ареной наступления российских войск. Главная роль F-16 будет заключаться в том, чтобы затаиться на Западной Украине вдали от линии фронта — подальше от намного превосходящей российской ПВО и гораздо более продвинутых ВВС", — резюмировал Слебода.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.