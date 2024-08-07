https://ria.ru/20240807/ukraina-1964744271.html

"Затаиться". В США раскрыли, как ВСУ будут использовать F-16

"Затаиться". В США раскрыли, как ВСУ будут использовать F-16 - РИА Новости, 07.08.2024

"Затаиться". В США раскрыли, как ВСУ будут использовать F-16

Передача истребителей F-16 Украине является демонстративным шагом, который не повлияет на ход сражений, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:51

2024-08-07T18:51

2024-08-07T18:51

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Передача истребителей F-16 Украине является демонстративным шагом, который не повлияет на ход сражений, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс."Несмотря на все хлопоты и расходы, эти F-16 — скорее политический жест, чем действительно серьезное военное "вундерваффе" (чудо-оружие — Прим. ред.), которое изменит ход конфликта. Вероятно, поэтому многие отреагировали на это довольно слабо, пока Зеленский делает все возможное, чтобы снова переключить внимание мира на себя", — считает он.По словам эксперта, ВСУ будут крайне осторожны в плане использования F-16, поскольку существует огромный риск уничтожения истребителей в столкновении с превосходящей воздушной обороной российских войск."Мы много раз слышали, как официальные лица говорили, что эти F-16 не поменяют правила игры. Они не изменят статус-кво на поле боя, которое сейчас является ареной наступления российских войск. Главная роль F-16 будет заключаться в том, чтобы затаиться на Западной Украине вдали от линии фронта — подальше от намного превосходящей российской ПВО и гораздо более продвинутых ВВС", — резюмировал Слебода.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964681836.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16