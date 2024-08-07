https://ria.ru/20240807/ukraina-1964732276.html

США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области

США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области

США намерены запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:48

2024-08-07T17:48

2024-08-07T18:03

сша

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курская область

специальная военная операция на украине

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россия

джон кирби

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США намерены запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он также добавил, что позиция Вашингтона в части применения ВСУ американских вооружений на российской территории в свете вылазки в Курской области не претерпела изменений."Наша политика в части применения оружия США никак не изменилась", - подчеркнул Кирби.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/mid-1964683257.html

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сша, украина, курская область, в мире, россия, джон кирби, вооруженные силы украины