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США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области
США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области
США намерены запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:48
2024-08-07T17:48
2024-08-07T18:03
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джон кирби
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США намерены запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он также добавил, что позиция Вашингтона в части применения ВСУ американских вооружений на российской территории в свете вылазки в Курской области не претерпела изменений."Наша политика в части применения оружия США никак не изменилась", - подчеркнул Кирби.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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сша, украина, курская область, в мире, россия, джон кирби, вооруженные силы украины
США, Украина, Курская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины
США запросят разъяснения у Украины по поводу атак в Курской области
Белый дом: США запросят разъяснения у Киева по событиям в Курской области