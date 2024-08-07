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"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964681836.html
"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО
"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 07.08.2024
"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Российские войска диктуют условия на поле боя в зоне СВО, из-за чего ВСУ вынуждены использовать поставляемое Западом вооружение без возможности создания... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:54
2024-08-07T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
скотт риттер
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска диктуют условия на поле боя в зоне СВО, из-за чего ВСУ вынуждены использовать поставляемое Западом вооружение без возможности создания резервов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Россия контролирует поле боя. Вот что на самом деле происходит — Россия создает обстоятельства, в которых она диктует, как Украина будет использовать вооружения &lt;…&gt;. Украина не сможет создать какой-то стратегический резерв, она должна немедленно отправлять вооружение на поле боя, исходя из того, какие действия предпринимает Россия", — отметил он.По словам экс-разведчика, в сложившейся ситуации российские войска продолжат продвижение и их невозможно остановить."Украина бросает в бой все ресурсы, "перемалывает" их, а потом, когда эти ресурсы заканчиваются, российская армия делает то, что она всегда делает, – продолжает продвигаться дальше. Их не остановить, и это доказательство того, что Россия побеждает, и даже всего этого нового вооружения от НАТО недостаточно", — резюмировал эксперт.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html
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в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Скотт Риттер, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Риттер: ВСУ вынуждены использовать оружие НАТО без создания резерва

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска диктуют условия на поле боя в зоне СВО, из-за чего ВСУ вынуждены использовать поставляемое Западом вооружение без возможности создания резервов, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Россия контролирует поле боя. Вот что на самом деле происходит — Россия создает обстоятельства, в которых она диктует, как Украина будет использовать вооружения <…>. Украина не сможет создать какой-то стратегический резерв, она должна немедленно отправлять вооружение на поле боя, исходя из того, какие действия предпринимает Россия", — отметил он.
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По словам экс-разведчика, в сложившейся ситуации российские войска продолжат продвижение и их невозможно остановить.
"Украина бросает в бой все ресурсы, "перемалывает" их, а потом, когда эти ресурсы заканчиваются, российская армия делает то, что она всегда делает, – продолжает продвигаться дальше. Их не остановить, и это доказательство того, что Россия побеждает, и даже всего этого нового вооружения от НАТО недостаточно", — резюмировал эксперт.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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