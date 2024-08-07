https://ria.ru/20240807/ukraina-1964664472.html

СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке

СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке - РИА Новости, 07.08.2024

СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке

Разрыв дипломатических отношений с Украиной, о котором объявили власти Мали и Нигера, угрожает отодвинуть на второй план усилия Киева по расширению связей с... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:05

2024-08-07T15:05

2024-08-07T15:21

в мире

африка

дмитрий кулеба

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мали

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений с Украиной, о котором объявили власти Мали и Нигера, угрожает отодвинуть на второй план усилия Киева по расширению связей с глобальным югом и поиску поддержки в конфликте с Россией, сообщила газета Financial Times. "Дипломатический скандал, произошедший во время тура главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по трем африканским странам, угрожает затмить усилия Киева по расширению связей с глобальным югом и получению более широкой поддержки", - пишет издание. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе начал африканское турне, в рамках которого посетит Малави, Замбию и Маврикий. Газета называет произошедшее символическим поражением Украины и отмечает, что многие африканские страны придерживаются нейтральной позиции по российской спецоперации или, напротив, поддерживают Москву. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. Газета Monde со ссылкой на малийский военный источник ранее сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html

https://ria.ru/20240803/posol-1963871179.html

https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html

африка

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в мире, африка, дмитрий кулеба, украина, мали, нигер