Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 07.08.2024 (обновлено: 15:21 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964664472.html
СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке
СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке - РИА Новости, 07.08.2024
СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке
Разрыв дипломатических отношений с Украиной, о котором объявили власти Мали и Нигера, угрожает отодвинуть на второй план усилия Киева по расширению связей с... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:05
2024-08-07T15:21
в мире
африка
дмитрий кулеба
украина
мали
нигер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:444:2589:1900_1920x0_80_0_0_ace13cc236db0e7d06d3546c5c27f87a.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений с Украиной, о котором объявили власти Мали и Нигера, угрожает отодвинуть на второй план усилия Киева по расширению связей с глобальным югом и поиску поддержки в конфликте с Россией, сообщила газета Financial Times. "Дипломатический скандал, произошедший во время тура главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по трем африканским странам, угрожает затмить усилия Киева по расширению связей с глобальным югом и получению более широкой поддержки", - пишет издание. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе начал африканское турне, в рамках которого посетит Малави, Замбию и Маврикий. Газета называет произошедшее символическим поражением Украины и отмечает, что многие африканские страны придерживаются нейтральной позиции по российской спецоперации или, напротив, поддерживают Москву. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. Газета Monde со ссылкой на малийский военный источник ранее сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html
https://ria.ru/20240803/posol-1963871179.html
https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html
африка
украина
мали
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:54:2589:1996_1920x0_80_0_0_1f77410026ec6ed84c6db17d1dec4bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, дмитрий кулеба, украина, мали, нигер
В мире, Африка, Дмитрий Кулеба, Украина, Мали, Нигер
СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке

FT: разрыв отношений Мали и Нигера с Украиной угрожает усилиям по ее поддержке

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей из Большой мечети
Вид на Ниамей из Большой мечети - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений с Украиной, о котором объявили власти Мали и Нигера, угрожает отодвинуть на второй план усилия Киева по расширению связей с глобальным югом и поиску поддержки в конфликте с Россией, сообщила газета Financial Times.
"Дипломатический скандал, произошедший во время тура главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по трем африканским странам, угрожает затмить усилия Киева по расширению связей с глобальным югом и получению более широкой поддержки", - пишет издание.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова
Вчера, 11:16
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе начал африканское турне, в рамках которого посетит Малави, Замбию и Маврикий.
Газета называет произошедшее символическим поражением Украины и отмечает, что многие африканские страны придерживаются нейтральной позиции по российской спецоперации или, напротив, поддерживают Москву.
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали
3 августа, 16:14
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Газета Monde со ссылкой на малийский военный источник ранее сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Мали обвинили Украину в дестабилизации ситуации в стране и регионе
6 августа, 12:42
 
В миреАфрикаДмитрий КулебаУкраинаМалиНигер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала