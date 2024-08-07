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Американские военные подрядчики не спешат сотрудничать с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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10:48 07.08.2024 (обновлено: 11:01 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964582552.html
Американские военные подрядчики не спешат сотрудничать с Киевом, пишут СМИ
Американские военные подрядчики не спешат сотрудничать с Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Американские военные подрядчики не спешат сотрудничать с Киевом, пишут СМИ
Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты, сообщает... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:48
2024-08-07T11:01
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты, сообщает портал Defense One со ссылкой на источник. "Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - пишет портал со ссылкой на представителя госдепартамента США. По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков. "Я думаю, наша индустрия действительно стремится (к сотрудничеству - ред.), но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения ведения бизнеса, так ведь? Финансирование также является проблемой... Разумеется, вызывает опасения коррупция", - добавил чиновник. Источник отметил, что правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной: существует команда по сопровождению сделок с Украиной, задачей которого является курирование подобных соглашений, и американские компании в целом открыты к диалогу. Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщал о том, что это компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Американские военные подрядчики не спешат сотрудничать с Киевом, пишут СМИ

Defense One: американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты, сообщает портал Defense One со ссылкой на источник.
«
"Несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство внутри Украины, но остаются вопросы о безопасности ведения бизнеса в зоне войны, сохранении коррупции и долгосрочного экономического потенциала. Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании", - пишет портал со ссылкой на представителя госдепартамента США.
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По его словам, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция и страхование политических рисков.
«
"Я думаю, наша индустрия действительно стремится (к сотрудничеству - ред.), но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения ведения бизнеса, так ведь? Финансирование также является проблемой... Разумеется, вызывает опасения коррупция", - добавил чиновник.
Источник отметил, что правительство США нацелено на то, чтобы увеличить число компаний, сотрудничающих с Украиной: существует команда по сопровождению сделок с Украиной, задачей которого является курирование подобных соглашений, и американские компании в целом открыты к диалогу.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на представителя военно-промышленной корпорации Northrop Grumman сообщал о том, что это компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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