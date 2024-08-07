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"Они даже не поняли": СМИ раскрыли зловещий план Запада против Украины
"Они даже не поняли": СМИ раскрыли зловещий план Запада против Украины - РИА Новости, 07.08.2024
"Они даже не поняли": СМИ раскрыли зловещий план Запада против Украины
Украина так и не осознала, что западные страны не хотят ее победы, так как их единственная цель —затягивание конфликта с Россией, пишет китайское издание Global РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:38
2024-08-07T10:38
2024-08-07T10:38
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МОСКВА,7 авг — РИА Новости. Украина так и не осознала, что западные страны не хотят ее победы, так как их единственная цель —затягивание конфликта с Россией, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов."Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией", — отметили в публикации.Китайский военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, предупредил, что, если истребители F-16 будут использованы для нанесения ударов по целям в России, это приведет к страшной эскалации, говорится в материале. При этом, добавили в издании, американские высокопоставленные лица снова поставили свои политические интересы выше мирного урегулирования конфликта.На прошлой неделе журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539855.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Они даже не поняли": СМИ раскрыли зловещий план Запада против Украины
GT: Украина еще не поняла, что Запад не желает ее победы