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СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964567391.html
СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины
СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины - РИА Новости, 07.08.2024
СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины
На Украине признали, что ее оборона дает трещины, при этом российские войска добились тактического успеха в ДНР, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:47
2024-08-07T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На Украине признали, что ее оборона дает трещины, при этом российские войска добились тактического успеха в ДНР, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Наша оборона дает трещины", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. При этом украинский чиновник предупредил, что российские войска добились "тактического успеха" в ДНР. Как отмечает издание, проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил ВСУ на поле боя позволили России продвинуться вперед. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия
украина
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины

FT: украинский чиновник признал, что оборона страны дает трещины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На Украине признали, что ее оборона дает трещины, при этом российские войска добились тактического успеха в ДНР, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Наша оборона дает трещины", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника.
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При этом украинский чиновник предупредил, что российские войска добились "тактического успеха" в ДНР.
Как отмечает издание, проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил ВСУ на поле боя позволили России продвинуться вперед.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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