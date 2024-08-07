https://ria.ru/20240807/ukraina-1964567391.html

СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины

СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины - РИА Новости, 07.08.2024

СМИ: на Украине признали, что ее оборона дает трещины

На Украине признали, что ее оборона дает трещины, при этом российские войска добились тактического успеха в ДНР, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:47

2024-08-07T09:47

2024-08-07T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На Украине признали, что ее оборона дает трещины, при этом российские войска добились тактического успеха в ДНР, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Наша оборона дает трещины", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. При этом украинский чиновник предупредил, что российские войска добились "тактического успеха" в ДНР. Как отмечает издание, проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил ВСУ на поле боя позволили России продвинуться вперед. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины