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Турецкий политик рассказал, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964552533.html
Турецкий политик рассказал, сколько еще продержится Украина
Турецкий политик рассказал, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 07.08.2024
Турецкий политик рассказал, сколько еще продержится Украина
Киевские власти смогут продержаться в конфликте на Украине максимум до конца следующего года, но политический крах может оказаться быстрее военного, заявил РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:07
2024-08-07T07:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Киевские власти смогут продержаться в конфликте на Украине максимум до конца следующего года, но политический крах может оказаться быстрее военного, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. "В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: "Когда мы сядем за стол переговоров?". Это связано с тем, что баланс военных сил между Россией и Украиной все больше склоняется против украинской армии и в пользу российской", - заявил собеседник агентства. Политик напомнил, что киевский режим снизил призывной возраст до 25 лет. "Его (киевского режима – ред.) западные покровители могут сказать: "Опустите его до 18". Если предположить, что киевские власти могут мобилизовать одну восьмую часть всего населения, то максимальный предел мобилизации составляет 2,5 миллиона человек. Если учесть, что украинская армия потеряла все свои опытные и элитные военные части, а боеспособность армии резко упала, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца следующего года. Но ее политический крах может оказаться быстрее военного", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539855.html
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964548813.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Турецкий политик рассказал, сколько еще продержится Украина

Гёктюрк: Украина продержится максимум до конца 2025 года

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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Киевские власти смогут продержаться в конфликте на Украине максимум до конца следующего года, но политический крах может оказаться быстрее военного, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
"В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: "Когда мы сядем за стол переговоров?". Это связано с тем, что баланс военных сил между Россией и Украиной все больше склоняется против украинской армии и в пользу российской", - заявил собеседник агентства.
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Политик напомнил, что киевский режим снизил призывной возраст до 25 лет.
"Его (киевского режима – ред.) западные покровители могут сказать: "Опустите его до 18". Если предположить, что киевские власти могут мобилизовать одну восьмую часть всего населения, то максимальный предел мобилизации составляет 2,5 миллиона человек. Если учесть, что украинская армия потеряла все свои опытные и элитные военные части, а боеспособность армии резко упала, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца следующего года. Но ее политический крах может оказаться быстрее военного", - сказал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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