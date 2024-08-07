https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539855.html

"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева

"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева - РИА Новости, 07.08.2024

"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева

Рождаемость на Украине продолжает стремительно падать, сообщает польский портал Interia. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:46

2024-08-07T02:46

2024-08-07T02:56

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украина

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рождаемость на Украине продолжает стремительно падать, сообщает польский портал Interia. "Украина исчезает на наших глазах. <...> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии", — говорится в публикации.По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный. При этом самая низкая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, а самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской."Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину" — заключили журналисты.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, выяснили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240803/boepripasy-1963865354.html

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