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"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева - РИА Новости, 07.08.2024
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02:46 07.08.2024 (обновлено: 02:56 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539855.html
"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева
"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева - РИА Новости, 07.08.2024
"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева
Рождаемость на Украине продолжает стремительно падать, сообщает польский портал Interia. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:46
2024-08-07T02:56
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рождаемость на Украине продолжает стремительно падать, сообщает польский портал Interia. &quot;Украина исчезает на наших глазах. &lt;...&gt; Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии&quot;, — говорится в публикации.По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный. При этом самая низкая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, а самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской."Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину" — заключили журналисты.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, выяснили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
"Исчезает на наших глазах": в Польше сообщили мрачные новости для Киева

Interia: Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рождаемость на Украине продолжает стремительно падать, сообщает польский портал Interia.
«

"Украина исчезает на наших глазах. <...> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии", — говорится в публикации.

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По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный. При этом самая низкая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, а самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.
"Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину" — заключили журналисты.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, выяснили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.
Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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