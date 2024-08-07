https://ria.ru/20240807/ukraina-1964436753.html

"Придется исчезнуть". Запад подталкивает Зеленского к непростому решению

"Придется исчезнуть". Запад подталкивает Зеленского к непростому решению - РИА Новости, 07.08.2024

"Придется исчезнуть". Запад подталкивает Зеленского к непростому решению

Украина ставит целью до конца года подготовить основу для завершения боевых действий. И одновременно подталкивает Запад к еще большей военной поддержке и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:02

украина

киев

россия

владимир зеленский

руслан стефанчук

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина ставит целью до конца года подготовить основу для завершения боевых действий. И одновременно подталкивает Запад к еще большей военной поддержке и эскалации. Но там к этому относятся без энтузиазма. Нужен ли киевскому режиму мир — в материале РИА Новости.Желания и возможностиНадо урегулировать конфликт "справедливо и как можно скорее", говорит Зеленский. Он уже не против обсуждать и территориальный вопрос, хотя называет его "очень сложным". По его мнению, тут понадобится референдум.Ранее с подобной инициативой выступил мэр Киева Виталий Кличко. В общем, прежней решимости выйти к границам 1991 года у правящей элиты не осталось.И лишь главком ВСУ Александр Сырский считает возможным восстановление "международно признанных границ" силой. Даже захват Крыма ему кажется реалистичным. Только дайте побольше солдат.Зеленский же заверяет, что темпы мобилизации выросли и ВСУ регулярно пополняются. Проблема в другом — войска нечем вооружать. По его словам, сформировали 14 бригад, но из них боеспособны всего три.Заграница не поможетСпецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер призналась, что Вашингтон испытывает трудности с выделением средств для Киева. Изобретают разные варианты, помимо прямых бюджетных. И это все сложнее. Чиновница посоветовала украинским подопечным активнее использовать самофинансирование.Немецкие СМИ считают, что у Зеленского сложилось впечатление о нежелании Запада наращивать и ускорять поставки вооружений, несмотря на требования Киева. А ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ.Пока "мирные" инициативы Зеленского остаются только словами. На деле он идет на обострение конфликта. В частности, настаивает на том, чтобы Запад сбивал российские ракеты. Но там по-прежнему опасаются "излишней эскалации".В Киеве же боятся, что Россия и США все решат без учета интересов Зеленского и его команды. Недавний обмен заключенными якобы подтверждает такую возможность. Впрочем, в Кремле так не считают. И кстати, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан — тоже.Сейчас около половины украинцев согласны на официальные переговоры с Россией. Почти треть из них готова уступить часть территории, чтобы положить конец боевым действиям. Это в три раза больше, чем год назад. "Так много людей погибло, и за что? — сказала американскому журналисту 28-летняя Надежда Иващенко. — Я хочу, чтобы все закончилось, хотя бы каким-то образом, потому что у меня подрастает сын".В поисках крайнегоНекоторые украинские СМИ констатируют: предпосылки для завершения конфликта уже появились. Но это еще не значит, что мир близок. Переговоры, если начнутся, будут долгими. И от Киева не поступило никакой реакции на условия, озвученные в июне Владимиром Путиным.Желающих принимать серьезные решения со стороны Украины не прибавилось. По словам украинского политолога Николая Давыдюка, сейчас в Киеве идет кадровый отбор: "Кто будет подписывать — тот станет крайним". Председатель Рады Руслан Стефанчук, который теоретически может это сделать, как и многие, боится последствий."Потому что никто же не хочет эту ручку брать. И Стефанчук тоже отсигналил на всех уровнях и западным партнерам, и Зеленскому: да, я не самый умный человек в комнате, но эту штуку я подписывать не буду", — отмечает Давыдюк.Но, как указывают авторы статьи в The National Interest, и для Украины, и для Запада лучше стремиться к неприятному, зато достижимому урегулированию, чем потерпеть позор военного поражения, проигнорировав реальность, в которой победить Россию не получится."Разговоры о мире нужны и Зеленскому, и Западу. Причем Зеленскому в меньшей степени. С одной стороны, ему надо реагировать на меняющиеся общественные настроения на Украине. С другой — он понимает, что в случае прекращения боевых действий и достижения целей СВО ему придется просто исчезнуть из политики", — объяснил РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.В западных странах происходящее на Украине воспринимают как бремя. Они продолжают вооружать киевский режим, но все больше понимают, что военное решение проблемы невозможно. Цель ослабить Россию, заставить отступить оказалась недостижимой, и союзники ищут какой-то выход. Затянуть конфликт на годы или согласиться с предложениями Москвы — оба варианта и Киев, и Запад пока не устраивают.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html

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киев

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украина, киев, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, политика