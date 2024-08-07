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В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:41
2024-08-07T05:41
2024-08-07T05:49
специальная военная операция на украине
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липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Липецк, Липецкий район, Россия, Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников
Артамонов: в Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников