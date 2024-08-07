https://ria.ru/20240807/ugroza-1964548522.html

В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024

В Липецке и Липецком районе объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:41

2024-08-07T05:41

2024-08-07T05:49

специальная военная операция на украине

липецк

липецкий район

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липецкая область

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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