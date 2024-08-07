https://ria.ru/20240807/udary-1964765006.html

Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ в курском приграничье

Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 07.08.2024

Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ показало кадры ударов вертолетов Ка-52 ракетами С-8 по технике ВСУ на границе с Курской областью. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:58

2024-08-07T20:58

2024-08-07T21:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры ударов вертолетов Ка-52 ракетами С-8 по технике ВСУ на границе с Курской областью."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 выполнили удары авиационными средствами поражения по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью", - говорится в сообщении.Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям."После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

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Кадры ударов Су-25 ракетами С-8 по технике ВСУ на границе с Курской областью Кадры ударов Су-25 ракетами С-8 по технике ВСУ на границе с Курской областью 2024-08-07T20:58 true PT1M08S

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область, ка-52 "аллигатор"