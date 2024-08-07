https://ria.ru/20240807/udar-1964703962.html

Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана

Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана - РИА Новости, 07.08.2024

Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана

Два человека были убиты и шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по движущемуся мотоциклу в населённом пункте Жуя на юге Ливана, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:02

2024-08-07T17:02

2024-08-07T17:02

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ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 7 авг - РИА Новости. Два человека были убиты и шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по движущемуся мотоциклу в населённом пункте Жуя на юге Ливана, сообщил РИА Новости полевой источник. "Израильский беспилотник с применением управляемого ракетного вооружения атаковал мотоцикл в деревне Жуя в районе Тира, южный Ливан. В результате взрыва погибли два человека и еще шестеро получили ранения", - сказал источник. Со слов собеседника агентства, взрывом был задет проезжающий мимо легковой автомобиль, в результате чего несколько пассажиров транспортного средства получили ранения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году