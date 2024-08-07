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Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана - РИА Новости, 07.08.2024
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17:02 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/udar-1964703962.html
Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана
Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана - РИА Новости, 07.08.2024
Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана
Два человека были убиты и шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по движущемуся мотоциклу в населённом пункте Жуя на юге Ливана, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:02
2024-08-07T17:02
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 7 авг - РИА Новости. Два человека были убиты и шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по движущемуся мотоциклу в населённом пункте Жуя на юге Ливана, сообщил РИА Новости полевой источник. "Израильский беспилотник с применением управляемого ракетного вооружения атаковал мотоцикл в деревне Жуя в районе Тира, южный Ливан. В результате взрыва погибли два человека и еще шестеро получили ранения", - сказал источник. Со слов собеседника агентства, взрывом был задет проезжающий мимо легковой автомобиль, в результате чего несколько пассажиров транспортного средства получили ранения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: двое убиты и шестеро ранены при израильском ударе на юге Ливана

При израильском авиаударе по мотоциклу в Ливане погибли два человека, 6 ранены

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 7 авг - РИА Новости. Два человека были убиты и шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по движущемуся мотоциклу в населённом пункте Жуя на юге Ливана, сообщил РИА Новости полевой источник.
«
"Израильский беспилотник с применением управляемого ракетного вооружения атаковал мотоцикл в деревне Жуя в районе Тира, южный Ливан. В результате взрыва погибли два человека и еще шестеро получили ранения", - сказал источник.
Со слов собеседника агентства, взрывом был задет проезжающий мимо легковой автомобиль, в результате чего несколько пассажиров транспортного средства получили ранения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 15:10
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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