https://ria.ru/20240807/udar-1964559867.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом
Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:56
2024-08-07T08:56
2024-08-07T09:05
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
николаевская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 00.45 удар пришелся по правому берегу Южного Буга в место дислокации ВСУ около села Старая Богдановка. Было поражено расположение и военная техника. Судя по силе удара и последующей детонации, прилетело в склад. Известно, что в районе Старая Богдановка – Парутино катится пусковая установка HIMARS. Есть большая вероятность, что удар пришелся именно в HIMARS в момент наведения для удара по Крыму", - заявил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом
Подполье сообщило о вероятном поражении РСЗО Himars под Николаевом