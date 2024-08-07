https://ria.ru/20240807/udar-1964559867.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом

Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:56

2024-08-07T08:56

2024-08-07T09:05

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 00.45 удар пришелся по правому берегу Южного Буга в место дислокации ВСУ около села Старая Богдановка. Было поражено расположение и военная техника. Судя по силе удара и последующей детонации, прилетело в склад. Известно, что в районе Старая Богдановка – Парутино катится пусковая установка HIMARS. Есть большая вероятность, что удар пришелся именно в HIMARS в момент наведения для удара по Крыму", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240807/shturmoviki-1964547177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы украины, в мире