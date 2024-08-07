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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 07.08.2024 (обновлено: 09:05 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/udar-1964559867.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом
Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:56
2024-08-07T09:05
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
николаевская область
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В 00.45 удар пришелся по правому берегу Южного Буга в место дислокации ВСУ около села Старая Богдановка. Было поражено расположение и военная техника. Судя по силе удара и последующей детонации, прилетело в склад. Известно, что в районе Старая Богдановка – Парутино катится пусковая установка HIMARS. Есть большая вероятность, что удар пришелся именно в HIMARS в момент наведения для удара по Крыму", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240807/shturmoviki-1964547177.html
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николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Николаевская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ под Николаевом

Подполье сообщило о вероятном поражении РСЗО Himars под Николаевом

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области по месту дислокации вооруженных сил Украины, вероятно, поражена РСЗО HIMARS в момент наведения на Крым, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 00.45 удар пришелся по правому берегу Южного Буга в место дислокации ВСУ около села Старая Богдановка. Было поражено расположение и военная техника. Судя по силе удара и последующей детонации, прилетело в склад. Известно, что в районе Старая Богдановка – Парутино катится пусковая установка HIMARS. Есть большая вероятность, что удар пришелся именно в HIMARS в момент наведения для удара по Крыму", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Николаевская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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