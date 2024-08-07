https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964719308.html

В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток

В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток - РИА Новости, 07.08.2024

В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток

Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:24

2024-08-07T17:24

2024-08-07T17:24

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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений, сообщает генеральная прокуратура столицы Германии. "Обвиняемый подозревается в том, что в период с 11 июня по 24 июля он неизвестным пока способом убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу за больными, затем поджег их квартиры, чтобы скрыть следы убийств", - говорится в заявлении берлинской прокуратуры. По данным ведомства, лишь в одном из четырех случаев поджог привел к пожару. Одну из женщин удалось реанимировать, однако впоследствии она скончалась в больнице. Отмечается, что арестованный во вторник 39-летний врач являлся частью команды паллиативной службы, ухаживавшей за пожилыми пациентками. О его мотивах на данный момент ничего не известно.

https://rsport.ria.ru/20220622/maradona-1797439787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), германия