https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964719308.html
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток - РИА Новости, 07.08.2024
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток
Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:24
2024-08-07T17:24
2024-08-07T17:24
в мире
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565158022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92394395419b8f793f0a67514d0865fd.jpg
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений, сообщает генеральная прокуратура столицы Германии. "Обвиняемый подозревается в том, что в период с 11 июня по 24 июля он неизвестным пока способом убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу за больными, затем поджег их квартиры, чтобы скрыть следы убийств", - говорится в заявлении берлинской прокуратуры. По данным ведомства, лишь в одном из четырех случаев поджог привел к пожару. Одну из женщин удалось реанимировать, однако впоследствии она скончалась в больнице. Отмечается, что арестованный во вторник 39-летний врач являлся частью команды паллиативной службы, ухаживавшей за пожилыми пациентками. О его мотивах на данный момент ничего не известно.
https://rsport.ria.ru/20220622/maradona-1797439787.html
https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565158022_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f8f5ce36269629b40c9d99b21c043135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток
В Берлине врача паллиативной службы обвинили в убийстве пациенток и поджоге
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений, сообщает генеральная прокуратура столицы Германии.
"Обвиняемый подозревается в том, что в период с 11 июня по 24 июля он неизвестным пока способом убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу за больными, затем поджег их квартиры, чтобы скрыть следы убийств", - говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
По данным ведомства, лишь в одном из четырех случаев поджог привел к пожару. Одну из женщин удалось реанимировать, однако впоследствии она скончалась в больнице.
Отмечается, что арестованный во вторник 39-летний врач являлся частью команды паллиативной службы, ухаживавшей за пожилыми пациентками.
О его мотивах на данный момент ничего не известно.