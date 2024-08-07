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В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток - РИА Новости, 07.08.2024
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17:24 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964719308.html
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток - РИА Новости, 07.08.2024
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток
Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:24
2024-08-07T17:24
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений, сообщает генеральная прокуратура столицы Германии. "Обвиняемый подозревается в том, что в период с 11 июня по 24 июля он неизвестным пока способом убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу за больными, затем поджег их квартиры, чтобы скрыть следы убийств", - говорится в заявлении берлинской прокуратуры. По данным ведомства, лишь в одном из четырех случаев поджог привел к пожару. Одну из женщин удалось реанимировать, однако впоследствии она скончалась в больнице. Отмечается, что арестованный во вторник 39-летний врач являлся частью команды паллиативной службы, ухаживавшей за пожилыми пациентками. О его мотивах на данный момент ничего не известно.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине врача обвинили в убийстве четырех пожилых пациенток

В Берлине врача паллиативной службы обвинили в убийстве пациенток и поджоге

© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerВооруженная полиция в Германии
Вооруженная полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
Вооруженная полиция в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Врач медицинской службы по паллиативному уходу в Берлине обвинен в убийстве четырех пожилых пациенток и попытке путем поджога скрыть следы преступлений, сообщает генеральная прокуратура столицы Германии.
"Обвиняемый подозревается в том, что в период с 11 июня по 24 июля он неизвестным пока способом убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу за больными, затем поджег их квартиры, чтобы скрыть следы убийств", - говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
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По данным ведомства, лишь в одном из четырех случаев поджог привел к пожару. Одну из женщин удалось реанимировать, однако впоследствии она скончалась в больнице.
Отмечается, что арестованный во вторник 39-летний врач являлся частью команды паллиативной службы, ухаживавшей за пожилыми пациентками.
О его мотивах на данный момент ничего не известно.
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