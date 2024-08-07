https://ria.ru/20240807/turtsija-1964773779.html
Суд ООН: Турция подала заявление о присоединении к иску ЮАР против Израиля
Суд ООН: Турция подала заявление о присоединении к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 07.08.2024
Суд ООН: Турция подала заявление о присоединении к иску ЮАР против Израиля
Турция подала заявление в Международный суд ООН о присоединении к иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в секторе Газа, подтвердила инстанция в среду. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:58
2024-08-07T21:58
2024-08-07T21:58
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ГААГА, 7 авг - РИА Новости. Турция подала заявление в Международный суд ООН о присоединении к иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в секторе Газа, подтвердила инстанция в среду. "Сегодня Турция, ссылаясь на статью 63 статута суда, подала в секретариат суда заявление о вмешательстве в дело о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида в секторе Газа и наказании за него (ЮАР против Израиля)", - говорится в заявлении, которое распространил суд в среду. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20240807/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, юар, рафах (провинция), оон
В мире, Израиль, ЮАР, Рафах (провинция), ООН
Суд ООН: Турция подала заявление о присоединении к иску ЮАР против Израиля
Турция подала заявление в суд ООН о присоединении к иску ЮАР против Израиля
ГААГА, 7 авг - РИА Новости. Турция подала заявление в Международный суд ООН о присоединении к иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в секторе Газа, подтвердила инстанция в среду.
"Сегодня Турция, ссылаясь на статью 63 статута суда, подала в секретариат суда заявление о вмешательстве в дело о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида в секторе Газа и наказании за него (ЮАР против Израиля)", - говорится в заявлении, которое распространил суд в среду.
Международный суд ООН в Гааге
провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе
. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".