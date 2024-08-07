https://ria.ru/20240807/turtsija-1964596526.html

Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник

Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2024

Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник

Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России, позиция Анкары по этому вопросу неоднократно высказывалась, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:43

2024-08-07T11:43

2024-08-07T11:43

в мире

россия

турция

анкара (провинция)

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

ибрагим калын

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России, позиция Анкары по этому вопросу неоднократно высказывалась, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. Как заявил изданию Financial Times помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию". "Позиция турецкой стороны по этому вопросу неоднократно высказывалась: мы следуем санкциям ООН и не участвуем в процессе обхода санкций", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введёт санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

https://ria.ru/20240806/turtsija-1964323468.html

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

россия

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, оон, евросоюз, санкции в отношении россии