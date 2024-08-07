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Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2024
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11:43 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/turtsija-1964596526.html
Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник
Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2024
Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник
Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России, позиция Анкары по этому вопросу неоднократно высказывалась, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:43
2024-08-07T11:43
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
ибрагим калын
оон
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России, позиция Анкары по этому вопросу неоднократно высказывалась, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. Как заявил изданию Financial Times помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию". "Позиция турецкой стороны по этому вопросу неоднократно высказывалась: мы следуем санкциям ООН и не участвуем в процессе обхода санкций", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введёт санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
https://ria.ru/20240806/turtsija-1964323468.html
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html
россия
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Ибрагим Калын, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
Турция не участвует в обходе санкций против России, сообщил источник

Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид на Анкару. Архивное фото
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России, позиция Анкары по этому вопросу неоднократно высказывалась, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. Как заявил изданию Financial Times помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик
15 января, 06:10
"Позиция турецкой стороны по этому вопросу неоднократно высказывалась: мы следуем санкциям ООН и не участвуем в процессе обхода санкций", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов
Вчера, 09:26
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введёт санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
18 июня, 10:42
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Мевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенИбрагим КалынООНЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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